名師解盤》容逸燊：美元強勢 建議聚焦中小、集團股

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數下跌269點，但成交量能僅3000億出頭，呈現量縮拉回狀況，昨天盤後因為MSCI調整，台積電遭下壓，鴻海最後一盤往上跳漲，今天開盤過後，鴻海把昨天漲幅全數吐出，進入到200元關卡保衛戰，台積電同樣也在千元關卡附近支撐，指數不能再破22500點下檔，外資昨天期貨淨空單，一下子增加到45000口，顯現目前美元指數維持高檔，外資仍持續賣超台股提款。

今天盤中傳出消息，川普上任之後，可能要對墨西哥、加拿大課徵25%關稅，另外對中國加徵10%關稅，美國商務部出口到中國200多個晶片公司，將再採取管制措施，昨天輝達、台積電ADR，都拉回比較明確，我們可以看到，美國商務部過去禁令也不是第一次展開，往往都是可以消化這樣利空，包含最先進AI也有其他轉單的需求，所以在關稅對晶片反應，應該對台股比較短線，包含這次比較管制的會在HBM高頻寬記憶體，目前認為對於台股影響，應該就是1~2天，進入到第4季，重心可以放在集團股作帳，以及最新竄出來的熱門題材，我們看到OTC指數今天跌0.79%，跌幅跟加權比較起來，相對來得輕。

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OTC已經在昨天一度收復到月線，可見第4季內資資金仍然在場內，並沒有隨外資撤退，只是大型權值股難免受到壓力，譬如台積電、鴻海和廣達，如果美元持續強勢，權值股會比較難有波段走勢，另外10年期公債殖利率已經回落在4.4%以下，因為川普新任財長對關稅比較採取鴿派立場，關稅會是最後手段，之前會由雙方協商，這樣的財長上任後，對華爾街比較有利，一些減稅措施，都會推升美股再持續往上走，只是美元近期太過於強勢，尤其台股遭受提款，目前建議大家，以中小型內資股或集團股，作為操作首選。

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