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傳中東停火協議 元大航太防衛科技ETF掛牌首日小跌

2024/11/26 15:28

元大航太防衛科技ETF掛牌首日小跌。（資料照）元大航太防衛科技ETF掛牌首日小跌。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大航太防衛科技ETF（00965）今（26）日掛牌，募集逾160億元，而掛牌首日面對以色列、黎巴嫩傳停火協議，以及馬斯克政府效率部（DOGE）不確定性影響，終場下跌0.46元、以14.55原作收、跌幅3.06%，成交量逾4萬張。

00965今公布50檔成分股包括輝達、洛克希德馬丁、三菱重工等均在列，台股則有台積電（2330）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、全訊（5222）等，其中無人機產業獲黃仁勳點名，看好量產前景；長榮航太經營層則指出2025年維修與航太業務均看好，且反映通膨成本等，已對客戶調漲約3%至15%價格；全訊也表示國防標案出貨進度持續推進，並成功取得歐洲國防訂單，26日大漲6.42%。

法人分析，短線雖有中東停火、美國政府組織調整等消息面影響，但全球國防預算成長趨勢方興未艾，多國規劃2025年創新高的國防預算，將持續反映於全球供應鏈，特別是亞洲廠商的接單製造能力，可望持續反映於營收成長之上，預料以黎停火不會無法改變中東地區結構性問題，仍看好全球防衛需求將支持國防預算持續支出。

法人評估，國防產業受政策驅動，發展深受地緣政治影響。由於主要客戶為政府，需求高度集中，並受制於國防預算，此外，軍備使用壽命長，後續維護與升級的需求，可帶來相對穩定的收入；另一方面，國防產業具壟斷性質，導致進入門檻高，形成獨特的護城河，長線看來，航太防衛產業保持成長動能的趨勢不變，投資人可逢低尋找介入機會。

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