晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台銀攜手4行庫 鐵道局1693.34億元聯貸案完成簽約

2024/11/26 15:30

鐵道局1693.34億元聯貸案完成簽約。簽約儀式今日於台銀總行舉行，由鐵道局局長楊正君（左）與台銀董事長凌忠嫄共同主持。（台銀提供）鐵道局1693.34億元聯貸案完成簽約。簽約儀式今日於台銀總行舉行，由鐵道局局長楊正君（左）與台銀董事長凌忠嫄共同主持。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行攜手農業金庫、台灣企銀、合作金庫及中國信託鐵道局新台幣1693.34億元聯貸案，該聯貸案規模為今年國內最大，資金用途是償還鐵道局繼受台鐵局既存債務所舉借的金融機構借款。

簽約儀式於今（26）日在台銀總行舉行，由鐵道局局長楊正君與台銀董事長凌忠嫄共同主持。該聯貸案由台銀統籌主辦並擔任管理銀行，參與聯貸的農業金庫、台企銀、合庫及中信銀皆是台鐵局既有往來行庫。

台銀指出，原本總承諾額度達2320億元，超額認購金額逾620億元，最後以1693.34億元結案，為本年度國內最大聯貸案，充分顯示金融同業全力支持政府推動國家重要政策，以實際行動履行金融公益性及企業社會責任。

為使台鐵局公司化後提高經營效能及競爭力，並促進鐵路事業健全發展及永續經營，政府已移撥台鐵局及所屬機構經管的適足資產予鐵道局，並由鐵道局設立償債基金，承接台鐵局既存的短期債務，以實踐政府「由歷史包袱所造成的債務由政府負擔」之承諾。

鐵道局考量償債基金繼受的短期債務金額龐大，為提升償債基金管理效率及減輕相關作業成本，委任具大型聯貸案籌組豐富經驗的台銀籌組聯貸案，共創撙節國庫開支及提升政府效能的雙贏格局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財