台銀攜手4行庫 鐵道局1693.34億元聯貸案完成簽約

鐵道局1693.34億元聯貸案完成簽約。簽約儀式今日於台銀總行舉行，由鐵道局局長楊正君（左）與台銀董事長凌忠嫄共同主持。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行攜手農業金庫、台灣企銀、合作金庫及中國信託鐵道局新台幣1693.34億元聯貸案，該聯貸案規模為今年國內最大，資金用途是償還鐵道局繼受台鐵局既存債務所舉借的金融機構借款。

簽約儀式於今（26）日在台銀總行舉行，由鐵道局局長楊正君與台銀董事長凌忠嫄共同主持。該聯貸案由台銀統籌主辦並擔任管理銀行，參與聯貸的農業金庫、台企銀、合庫及中信銀皆是台鐵局既有往來行庫。

請繼續往下閱讀...

台銀指出，原本總承諾額度達2320億元，超額認購金額逾620億元，最後以1693.34億元結案，為本年度國內最大聯貸案，充分顯示金融同業全力支持政府推動國家重要政策，以實際行動履行金融公益性及企業社會責任。

為使台鐵局公司化後提高經營效能及競爭力，並促進鐵路事業健全發展及永續經營，政府已移撥台鐵局及所屬機構經管的適足資產予鐵道局，並由鐵道局設立償債基金，承接台鐵局既存的短期債務，以實踐政府「由歷史包袱所造成的債務由政府負擔」之承諾。

鐵道局考量償債基金繼受的短期債務金額龐大，為提升償債基金管理效率及減輕相關作業成本，委任具大型聯貸案籌組豐富經驗的台銀籌組聯貸案，共創撙節國庫開支及提升政府效能的雙贏格局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法