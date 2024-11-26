台灣大手機直連低軌道衛星 驗證「太空基地台」技術

台灣大驗證「太空基地台」，台灣首次手機直連衛星測試成功。台灣大攜手Lynk Global克服地形限制，提升災後通訊韌性。（台灣大哥大提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣大哥大今天（26日）宣布，成功運用現有手機，直接連接低軌衛星（LEO）簡訊發送及語音通話測試，成功驗證「太空基地台」技術，是與全球知名衛星通訊服務商Lynk Global合作，透過Lynk Global的創新技術，手機只需利用現有的行動網路頻段，就能直連衛星保持通訊暢通，而非使用有疑慮的「星鏈」衛星。

台灣大哥大表示，利用Lynk Global低軌衛星提供的「太空基地台」提供行動通訊連結是台灣首家達成此一里程碑的電信業者，測試利用900MHz頻段連結Lynk Global低軌衛星，驗證以現有台灣行動通訊業者的無線頻譜，即可利用衛星支援行動通訊服務，且無需更換手機或額外衛星收發裝置，大幅提升取得衛星服務便利性，並增強台灣偏遠地區通訊能力，未來在災害情況下，用戶也能聯繫救災人員。

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台灣大哥大技術長揭朝華表示，今年3月已與知名手機直連低軌衛星服務商Lynk簽署協議，規劃使用Lynk Global創新衛星直撥電話技術，將標準手機連接到其低軌衛星群，進而擴大台灣大哥大在台灣的網路覆蓋範圍。

他表示，這次成功測試，未來可望為偏遠地區用戶和戶外活動愛好者帶來更可靠的通訊選擇，並在救援工作和提升網路韌性方面發揮關鍵作用，尤其在颱風、地震等天然災害發生時，當地面網路受到嚴重損壞，低軌衛星通訊將成為災區民眾與外界聯繫的重要橋樑，加速救援行動。

台灣大哥大表示，台灣地形複雜，從高山到近海，甚至離島地區，通訊服務推展始終面臨挑戰。雖然台灣行動通訊涵蓋率屬世界領先，但颱風、地震等自然災害經常對基礎設施造成毀損，導致通訊中斷。在這些情境下，依賴地面網路難以即時恢復通訊，使得非地面網路（Non-Terrestrial Network，NTN）技術成為特殊情況下的最佳解決方案。

台灣大哥大表示，此次測試驗證了Lynk Global的「太空基地台」技術，用戶能夠使用目前隨身攜帶的標準手機直接連接衛星收發簡訊及進行語音通話，無需更換特殊設備也無須另外安裝衛星接收器即可使用行動通訊服務，這項技術有望為山區、離島等偏遠地區的通訊帶來重大突破；並為日後發生災害時提供更有效率的備援通訊服務。

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