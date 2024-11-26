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洪申翰視察北分署 設專屬申訴電話、廢止整潔競賽

2024/11/26 13:43

洪申翰視察北分署 設專屬申訴電話、廢止整潔競賽新任勞動部長洪申翰今早視察北分署，宣布設立部長專屬申訴電話、即刻廢止整潔競賽
。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕新任勞動部長洪申翰今早至勞動部勞動力發展署北分署視察，為基層員工打氣，有感於北分署員工，近期因霸凌及不當管理事件而士氣低迷，又擔心秋後算帳不敢表達心聲，洪申翰今日於現場提供一個直屬於「部長及部長室機要」的電子郵件及電話，只有部長有權限閱讀，希望在非常時期，讓員工安心傳遞資訊，但強調，最終仍是要健全完備申訴管道。

此外，因部分分署工作份量非常繁重也非常吃緊，但還有些規定要求，例如為了維持整潔的「5S競賽」，洪申翰也當場宣布「即刻廢止」，主要認為同仁都不是小學生，要維持整潔很好，不用變成競賽，讓同仁的工作盡量安心、有尊嚴。

勞動部長洪申翰昨日下午交接上任，今早9點半的第一個行程，就是去發生霸凌及員工輕生案的北分署視察，為員工打氣，洪申翰今天至北分署，每層樓每個區塊都走過一遍。

針對近日外界對勞動部的影射及爆料，諸如送禮、禮物採買、鋪張等傳言，洪申翰今日指出，經他了解，有些也許有點誇大，但有些的確有檢討的空間。

他表示，今天他就讓北分署員工知道，針對送禮這件事，特別是討好長官、向上管理的文化，「在我上任後不會再有」，強調他會以身作則「從我做起」，也會要求部內的同仁、長官，要把這種文化傳遞下去。

洪申翰今日也去了前分署長謝宜容的辦公室，他認為，確實裡面的擺設「確實過當」，甚至還要同仁花心力幫她作擺設的維持、維持品味，「真的過當了」，甚至聽到要求在分署中跑步，聽了覺得非常遺憾與誇張、分常離譜。

他認為，這些做法都讓基層同仁非常沒有尊嚴，「未來絕對不會再有」，要讓大家好好工作、好好上班，不用花心力在這些地方，只要把工作做好。

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