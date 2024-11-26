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川普不確定性是全球問題 吳東亮：政府打過交道「有經驗」

2024/11/26 13:28

工商協進會理事長吳東亮。（記者林菁樺攝）工商協進會理事長吳東亮。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工商早餐會今（26）日登場，工商協進會理事長吳東亮談到美國總統川普明年重返白宮，不確定性是全球共同問題，但民進黨政府是少數跟川普打過交道的政府，他認為，「我們是有經驗的」，且行政院也成立台美經貿外交小組因應。

吳東亮指出，川普上任後對全球經濟、產業、地緣政治等都是不確定性，但這是全世界共同問題。但以台灣而言，是少數跟川普打過交道的政府，我們是有經驗的。

而行政院也特別成立「台美經貿外交小組」，由副院長鄭麗君主導。吳東亮表示，與美國往來絕對不只是經濟、關稅、軍事問題，是全體性狀況，要跨部會協調，有什麼事情發生改變，要最快、最好應對，政府有在準備。

而被問及台積電投資是否因川普上任改變，他強調，台積電還是因應客戶需求，台積電跟美國科技產業絕對是合作、並不是惡性競爭。

吳東亮以晶片供應鏈為例說明，設計還是美國為主，台積電是製造，製造端的台積電利潤很好，但利潤最高還是前端的設計，台積電毛利率50%已經很不得了，但像是NVIDIA（輝達）有70%更不得了，「我們也沒有搶到美國」，他認為，這是上下游合作關係，對台美兩國都是正面，對台積電也是好事。

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