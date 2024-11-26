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中國保險公司推「996奮鬥無憂險」猝死最高獲賠268萬元

2024/11/26 14:20

網傳中國保險公司「中國平安」推出一款名為「996奮鬥無憂險」的保險產品。（圖擷取自微薄）網傳中國保險公司「中國平安」推出一款名為「996奮鬥無憂險」的保險產品。（圖擷取自微薄）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國保險公司「中國平安」近日被爆出推出一款名為「996奮鬥無憂險」的保險產品，鼓勵人們「無畏加班」，承諾發生猝死最高獲賠60萬元人民幣（約新台幣268萬元）。消息一出，引發網友熱議。

綜合媒體報導，中國職場超時加班現象普遍存在，所謂「996（早上9點上班、晚上9點下班、每週工作6天」」工作制一直被外界詬病。

近日有中國網民在社交平台發布影片，影片顯示中國平安推出的一款名為「996奮鬥無憂險」的保險產品傳單。據傳單介紹，該產品險種為「熬夜險、奮鬥無憂意外險」，年費為18元人民幣（約新台幣81元）起，承諾投保人若發生猝死/意外/救護車，最高可獲賠人民幣60萬元。

上述影片一出，引發網友熱議，有網友表示，「一個字，絕！」、「996奮鬥無憂險一出，加班猝死不怕！ 保險公司真是貼心， 連違法加班的風險都給你考慮到了。 996，這不是公然挑戰勞動法嗎？」、「呼籲關注員工福利保障」、「這麼好的事，各路媒體大軍不得好好宣傳一下，保險趕快上架吧，奮鬥無憂，猝死賠錢，看看命值多少錢？」、「向奮鬥者致敬」等。

對於相關報導，中國平安也做出回應，稱該保險產品可能是第三方與公司聯合推出的產品，目前「中國平安」的官方網站並無售賣此產品。

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