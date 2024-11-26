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泰國車市結構丕變 中國車廠取代日系稱王

2024/11/26 16:20

日產汽車在泰國的銷量和市占率大幅下滑，近期公布了裁員方案，規模約千人左右。（資料照，彭博）日產汽車在泰國的銷量和市占率大幅下滑，近期公布了裁員方案，規模約千人左右。（資料照，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去數十年來，日系汽車獨霸泰國汽車市場，然而，現在卻產生變化。據當地媒體報導，日產汽車（NISSAN）由於在泰國的銷量和市占率大幅下滑，近期公布了裁員方案，規模約千人左右。同時，以比亞迪為代表的中國車企正敞開大門歡迎日產員工投靠，同時重金向泰國日產汽車挖角。

根據《快科技》報導，日產在泰國擁有兩座廠，合計產能最高為每年37萬輛，泰國汽車市場一向由日系車廠主導，然而近幾年，隨著泰國汽車轉型為新能源的力度加大，日產汽車銷售也開始逐年下跌。

日產汽車2023年的銷售量為1萬6423輛，降至2018年4分之1以下，近期在泰國也公佈了裁員方案，計劃到明年秋季實施約1000人的裁員和調職。

報導指出，泰國於2022年推出了最高15萬泰銖（約新台幣13.8萬元）的純電動車（EV）購車補貼後，比亞迪、上汽名爵、長城汽車、哪吒等中國品牌紛紛擴大了在泰國的銷售，這也加劇了日產的銷售危機。

隨著市場銷售主力轉向電動車，以比亞迪為代表的中國車企成為熱門選項，中國車企也開始迅速挖人、接盤經銷商門店，以擴大泰國本地的銷售網路。

報導表示，部分中國大型車企甚至還承擔了當地銷售門店的改造費用等，直接替換日產門店的情況也時常發生。日產相關人士透露，日產泰國銷售門店高峰期超過200家，截止今年4月份已減少至140家。日產銷售門店的員工也減少8成，降至700人左右，不少銷售直接跳槽到了中國車企的銷售門店。

而面對中國車企瘋狂搶奪市場，其它日系車企在泰國也陷入苦戰。本田7月份表示，將在明年之前合併泰國的2家工廠，把產能縮減至一半；鈴木決定退出始於2012年的泰國當地生產，速霸路也將關閉泰國的合資工廠。

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