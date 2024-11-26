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盼核綠共存！吳東亮讚卓揆「新核能」說法大突破

2024/11/26 13:09

工商協進會理事長吳東亮。（記者林菁樺攝）工商協進會理事長吳東亮。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰率領內閣團隊與工商協進會舉行閉門的「工商早餐會」，共討論27項提案，盼政府研議「核綠共存」，理事長吳東亮會後提到，卓榮泰說法有很大突破，在核能新技術抱持正面態度，這件事我以前沒聽到過，他認為是這次的一大亮點。

卓榮泰率領行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲和數發部長黃彥男等人出席工商早餐會；企業界人士包括台泥董事長張安平、士電總經理謝漢章、華新麗華董事長焦佑倫、豐興董事長林大鈞、英業達董事長李詩欽等人出席。

工商協進會秘書朱曦轉述，長達1.5小時會議聚焦在創新經濟、健康台灣、金融發展、 優化稅制、綠色成長與勞資關係等六大面項。

本次27項提案之一籲請政府定期檢視能源政策與發電配比，研議「核綠共存」可行性，並將核能作為能源選項之一。吳東亮會後表示，除2030年供電無虞，院長的說法有很大突破，主動提到對核能新技術為正面態度，「這件事我以前沒聽到過」他認為是這次的亮點，表示我們政府朝此方向在走。

吳東亮也提到，工商協進會對會員及企業代表進行能源有三大調查，發現92%贊同和碩董事長童子賢的「核綠共存」概念；有96%擔心核電歸零後缺電；與83%同意「推動《核子反應器設施管制法》修法，將核電延役，並將核電做為我國基載電力之一；不過，工商協進會人士會後補充，政府現場並未正面回應是否啟動修法。

工商協進會指出，填問卷主要是傳統製造業（鋼鐵、石化、機械、水泥、玻璃、造紙等）、金融服務業、科技業（電機、電子、半導體）、商業服務業等四大類業者，以企業主、高階經理人與專業人士為主，無論從產業別、職級分布，在能源議題的意向相當一致。

工商協進會強調，台灣在半導體、AI等高科技領域上表現亮眼，用電量節節攀升，且台灣的能源高度仰賴進口，「穩定供電」是工商界長期關切的話題，盼政府確保供電穩定、並協助企業達到淨零排放目標。

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