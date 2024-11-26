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焦點股》羅昇：機器人概念股點火 股價大漲

2024/11/26 13:05

羅昇今天盤中高點觸及142元，漲幅一度達到8.81%，截至中午12時27分暫報136.5元，漲幅收斂至4.6%。（資料照）羅昇今天盤中高點觸及142元，漲幅一度達到8.81%，截至中午12時27分暫報136.5元，漲幅收斂至4.6%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好特定類型的機器人產品有機會實現大規模量產，帶動相關概念股受到買盤青睞點火，其中羅昇（8374）今天盤中高點觸及142元，漲幅一度達到8.81%，截至中午12時27分暫報136.5元，漲幅收斂至4.6%，成交量1萬1911張。

黃仁勳上週六（23日）在香港科技大學指出，人形機器人、無人機、汽車等3種應用是未來可實現量產的機器人。黃仁勳於第3季時也透過預錄影片在工研院表示，下一波浪潮是機器人技術，這是能真正理解世界的AI，也是台灣千載難逢的機會，台灣製造業佔有優勢，可突破人口相對較小的限制，助攻後續成長。

黃仁勳認為，台灣過去錯失軟體時代，主要是因為缺乏龐大的本土市場，建立企業、消費者軟體產業相對困難，不過，由於台灣製造業在全球擁有領先地位，可更緊把握發展機器人技術，未來的工廠將由AI驅動，從晶片和電腦到汽車的各類產品，皆能協調機器人團隊製造。

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