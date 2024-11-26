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股匯不同調 台幣貶轉升暫收32.468元

2024/11/26 12:27

台幣中午暫收32.468元（記者陳梅英攝）台幣中午暫收32.468元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普放話加關稅，衝擊亞洲股匯市，台股開低走低，目前跌近200點，新台幣兌美元匯率一度貶回32.53元，隨出口商月底拋匯潮出籠，加上日圓帶頭走揚，新台幣匯價也由貶轉升，中午暫時收在32.468元、升值1.7分，台北外匯經紀公司成交量7.2億美元。

美國新任總統川普週一表示，他將在上任首日對來自墨西哥、加拿大所有產品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%的額外關稅，川普談話引發上述國家貨幣重挫，其中，人民幣離岸價早盤最低觸及7.2719兑1美元，為7月以來低點，美元則再度回升至107之上。

新台幣匯率一早反應美元轉強以32.5元、貶值1.5分開出，最低觸及32.53元，隨後出口商進場拋匯，加上日圓、韓元紛紛走揚，台幣也由貶轉升，最高升抵32.447元，惟台股在AI相關概念股熄火下，開低走低，影響台幣升幅，能否站穩32.4字頭，午後觀察外資動向。

主要亞幣方面，人民幣首當其衝，雖然川普只是加徵10%關稅，不是先前競選時脫口而出的60%，但是人民幣走勢仍是亞幣最弱。

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