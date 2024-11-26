比特幣10萬美元關卡過不去 川普「1言論」引賣壓

比特幣日前價格一度逼近10萬美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣在試圖突破10萬美元（約新台幣324.4萬元）未果後，資產熱度開始減退，已經連跌3天、跌幅達6%，週二（26日）價格約在9.4萬美元附近，創川普贏得美國大選以來，最長的連跌紀錄。業內人士指出，川普週二提及關稅2.0計畫，引發市場避險情緒攀升，啟動獲利了結。

加密貨幣交易所Independent Reserve執行長普澤落滋尼（Adrian Przelozny）表示，川普宣示新關稅策略，加密貨幣也面臨着一輪避險情緒，而「市場需要一個藉口來獲利了結」，對於未來的加密貨幣市場看漲行情，將延續至2025年。

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除了比特幣價格回檔，在川普2.0利多加持，加密貨幣市值突破3兆美元（約新台幣97.3兆元）、創下新高，現今也陷入了停滯。

自大選以來，美國現貨比特幣交易所交易基金（ETF）吸引了超過70億美元（約新台幣2271億元）的資金，目前ETF總資產達到1050億美元（約新台幣3.4兆元）。

週二川普公佈了對中國進口商品徵收額外關稅的計劃，並對墨西哥和加拿大的產品徵收25%的關稅，恐將擾亂了全球市場。

市場人士認為，比特幣嘗試突破10萬美元失敗，可能促使交易員認為短期頂部已到達，進而鎖定利潤先出場。但這種情況應該是「短暫的」。

IG Australia Pty市場分析師西卡默爾（Tony Sycamore）表示，近期比特幣的價格回調是「爲了消化超買信號的必要調整，而不是下行反轉或是其他惡性事件」。他補充，加密市場並不會無限直線上漲。

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