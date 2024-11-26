韓企剉咧等！美前商務部高官警告：川普將強烈要求韓國參與對華出口管制

美前商務部負責出口管制的助理部長凱文•沃爾夫表示，川普將第2任期，將強烈要求韓國政府參與對華出口管制。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2.0即將來臨，美前商務部負責出口管制的助理部長凱文•沃爾夫表示，川普將第2任期，將強烈要求韓國政府參與對華出口管制，如果韓國不參與，川普政府將對韓國企業處以罰款。

沃爾夫是歐巴馬總統時期制定美國對華出口管制政策的核心人物，當時首次制定的該政策歷經川普政府，然而延續到了拜登政府。

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《東亞日報》報導指出，沃爾夫指出，拜登政府考慮到韓中經濟上的密切之處，沒有向韓國施壓，要求韓國參與對華出口管制，但是川普政府會有所不同。

從提名對華強硬論者參議員魯比歐為國務卿來看，可能會將更多的產品列入出口管制目錄，這意味著美國對華出口管制水平，可能會達到最高潮。

產業界認為，在川普2.0，尖端燃氣渦輪發動機技術、尖端網絡感知及信號管理、無人駕駛相關產品和技術等有可能被列入新的出口管制目錄。

他預計，特別是中國200多家半導體企業，將被追加到貿易限制名單中，高帶寬存儲器（HBM）將被追加到出口管制目錄中。HBM是三星電子和SK海力士等韓國半導體企業表現強勢的產品，關鍵在於哪種HBM被確定為管制對象，業界相關人士預測，由於HBM3（第四代）以上主要由美國企業使用，因此不會受到打擊，然而配置較低的HBM1、2大量出口到中國，如果被列入管制對象，韓國企業將不可避免地受到打擊。

沃爾夫指出，川普除了安保目的外，還有可能為了美國的經濟利益，而使用出口管制，由於在川普時代，任何事情都可能發生，而不確定性擴大是韓國企業面臨的最大問題。

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