賀台灣隊奪冠 「肉多多」、「狂一鍋」火鍋連3天買1送1

歡慶台灣隊拿下棒球世界冠軍，「肉多多」、「狂一鍋」火鍋連鎖店連3天買1送1。（樂多多提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歡慶台灣隊拿下棒球世界冠軍，「肉多多」、「狂一鍋」火鍋連鎖店連3天買1送1。

樂多多集團表示，11月28（四）至30日（六） 肉多多連續3天推出買1送1，點用349元以上套餐，就送海陸好禮5選1 （活力梅花豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蠣/鮮蚵） 。

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「狂一鍋」11月27（三）至11/29日（五）連續3天來店消費點299元以上套餐，加贈好禮6選1 （梅花豬/軟嫩雞腿/香辣鴨血/小白蝦/極鮮鯛魚/極鮮蛤蜊） 。

王座（2751）餐飲旗下品牌11月26日至28日期間，每天11點至20點憑「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」、「段純貞」、「大阪王將」、「橋村炸雞」官方粉絲團的慶祝活動貼文截圖，或是前往門市用餐，結帳時說出通關密語「台灣奪金牌」 ，2人用餐就能享9折、3人以上用餐享85折優惠（限內用，含美食街）。

王品（2727）集團旗下10大品牌即刻起提供奪冠優惠至12月底，即日起至12月12日，「西堤牛排」邀請球迷到店說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤炒熱歡騰氣氛。

於「藝奇和牛岩板燒 日本料理」消費任2客套餐，並說出通關密語「Team Taiwan」，即享酥炸軟殼蟹或天使紅蝦佐柚子鹽贈菜2選1。

「夏慕尼」11月29日前戴上棒球帽至「夏慕尼」消費2客套餐，並拍照打卡上傳個人社群且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻，消費4客就送2隻。

11月底前到「就饗鐵板燒」消費2客單人或1客雙人套餐，於FB／IG打卡並標記「#就饗挺台灣」即招待國民夜市美食海味蝦仁煎。

12月底前到「王品牛排」內用消費2客套餐，拍照打卡再標記「#TeamTaiwan」，即款待爐烤地中海海鮮盤，一同熱血挺台灣。

即日起至11月30日到「聚 日式鍋物」選購瀑布聚系列主餐，贈送鮮蝦1份；前往「尬鍋」和「嚮辣」內用消費，並出示各粉絲團指定貼文完成任務，前者贈尬個炸蛋、後者送111元現金抵用券。

憑「和牛涮」和「青花驕」的粉絲團指定畫面，前者消費2客極上和牛套餐就招待日本A5和牛，後者消費滿2,000元，則款待與故宮跨界聯名的國寶雙饗－驕麻肉形石和驕滴滴翠玉白菜。

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