焦點股》雷虎：軍用商規無人機動能強 股價大漲

雷虎指出，旗下無人機、無人載具包括中小型的多旋翼無人機，以及中大型的無人直升機與水下潛艇。（雷虎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於國防自主政策，軍機、艦艇國造已成明確趨勢，帶動台灣國防預算金額持續提高，加上歐盟有意制裁協助俄羅斯生產無人機的中國企業，激勵軍規商用無人機供應商雷虎（8033）今日股價大漲，截至上午11時33分暫報60.3元，漲幅7.3%，成交量7331張。

近年由於各國軍用無人機採購力道加大，部署與研發工作為台系無人機廠商帶來龐大商機，觀察烏俄戰爭當中軍用無人機的作戰實績，強大的不對稱戰力備受青睞。目前台灣廠商布局範圍涵蓋零組件與零組件，不僅受惠於我國政策所帶動的本土需求，也已登上國際展覽，吸引歐美買家關注。

請繼續往下閱讀...

雷虎指出，旗下無人機、無人載具包括中小型的多旋翼無人機，以及中大型的無人直升機與水下潛艇，可應用於攝影、監控、偵察、巡檢、通訊支援、急難救助等範疇，除了已經推出的產品，也進一步強化產學合作，後續5年規劃投入3000萬元經費，攜手虎尾科大優先發展「變形無人機（TransformerUAV）」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法