工研院推出高效能磁浮離心冰水機，助大廠空調節電高達60%（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著極端氣候加劇，氣溫不斷升高，工研院攜手堃霖、復盛與漢鐘精機等國內冷凍空調壓縮機和冰水機製造商，共同舉辦「低溫室效應磁浮離心冰水機」成果發表會，宣示降低空調用電及碳排放的決心，並建構國產自主供應鏈，期許比進口產品具備競爭優勢。

此外，採用低碳冷媒R1234ze的國產冰水機目前已正式導入在環球晶圓廠區，成為冰水機汰舊換新實場應用示範，相較於實場原本的高碳排冷媒冰水機，目前運轉的節電量達60%。

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根據國際能源總署（IEA）預測，若沒做好管理，到2050年空調的電力需求將再增長三倍，但若提升設備效能並使用環保冷媒，將有助於達成聯合國氣候變遷大會（COP28）提出「全球冷氣承諾」，2050年用於製冷的排放量減少68%的目標。

面對此趨勢，經濟部能源署已制定多項空調能效法規，工研院攜手堃霖、復盛與漢鐘精機等國內冷凍空調壓縮機和冰水機製造商，共同舉辦「低溫室效應磁浮離心冰水機」成果發表會，宣示降低空調用電及碳排放的決心。

工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山表示，隨著企業用電需求快速增長，空調系統在建築耗能中佔比逐年攀升，因此政府期望透過ESCO（能源技術服務）等節能補助方案，鼓勵用戶導入高效率設備與系統以進行空調的深度節能，其中用於中央空調系統的冰水機，始終為空調產品中耗電量最大的單體設備，其節能潛力至關重要。

工研院針對產業痛點進行技術突破，成功研發國產關鍵零組件，並推出具高效率、低碳、無油特性的磁浮離心冰水機，不僅節電效能提升達20%以上，每冷凍噸更可減少碳排放1,700公斤。

工研院與合作企業突破了國際禁用高GWP（全球暖化潛值，Global Warming Potential）冷媒的限制與業主擔心冷媒更換後效率衰退的疑慮，成功的開發出磁浮離心冰水機的自主關鍵技術，包括噴淋式熱交換裝置、壓縮機核心零件、流力組件設計與效率優化平台等專利與技術，更順利將技術移轉給國內冷凍空調領導廠商，促成合作企業推出更高效率與更低碳排的空調產品進入市場。

工研院正透過與堃霖、復盛、漢鐘等企業合作，建構國產自主供應鏈，對比進口產品絕對更具備競爭優勢，除創造產業效益並促進我國冰水產業升級外，更進一步拓展高效率低碳空調產品於市場普及。

鄭名山副所長期許，透過技術創新與產業合作進一步加速高效率低碳磁浮冰水機的普及，助力實現2030年節電345.7億度的深度節能目標，達成2050淨零排放的國際承諾。

為達到2050淨零排放的目標，蒙特婁議定書吉佳利修正案針對高度引發暖化的HFCs（氫氟碳化物）冷媒的管制已正式實施，臺灣也計畫於2024年啟動HFCs核配制度，並規劃於2029年削減10%的消費量。

此次發表會，工研院展示了臺灣首台國產低GWP冷媒磁浮離心冰水機，並配合發表會進行專題報告，介紹研發成果及低碳空調設備的應用案例，會中更邀請產官學專家分享在AI應用於節能空調的創新技術，透過技術交流，期望共同推動節能減碳，朝2050淨零排放目標邁進。

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