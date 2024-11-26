搶攻AI市場！日本設備大廠全球大規模擴編萬人 台灣徵才開跑

日本設備大廠全球大規模擴編萬人，台灣徵才開跑（東京威力科創提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體製造設備大廠Tokyo Electron （TEL）持續看好半導體前景，宣布5年內投資逾1.5兆日圓的研發經費，並在全球招募1萬名優秀人才。響應集團擴編需求，台灣子公司東京威力科創將於今年11月底展開全台招募活動，廣招優秀人才攜手推動新技術，共同實現大數據的AI世代。

「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）統計，半導體市場將連續兩年擴大，2025年預估將成長12.5%，近年備受關注的AI市場產值也持續看旺，TEL持續看好AI市場，並積極進行相關布局。

請繼續往下閱讀...

TEL成立逾61年，為全球領先、亞洲最大的半導體製造設備商，研發、製造、銷售遍佈全球，提供最先進的技術與服務，其先進設備可全面支援台積電等半導體大廠製程，滿足前段黃光、蝕刻、薄膜、擴散到後段測試封裝等應用，不僅全球設備出貨量第一，更是唯一可提供連續四個半導體關鍵製程的設備商。

為維持市場領先地位與市占率，TEL在全球齊擴大投資力道，5年內除了投資逾1.5兆日圓研發經費、招募1萬名員工外，更將投入7000億日圓作為資本支出，為未來成長持續投入。

TEL指出，台灣位居半導體供應鏈核心，更是AI世代的重要推手，為提供給台灣客戶更好的技術服務，TEL於1996年在台成立子公司-東京威力科創，於新竹、林口、台中、台南、高雄等地設有多個據點。看好未來半導體與新技術需求，東京威力科創持續投資台灣，除了拓展技術與供應鏈外，更於今年啟動大規模招募計畫。

在職涯發展上，TEL表示，公司提供完善的在職培訓與多元的海外進修、派駐機會，促使優秀在地人才躍上國際舞台與世界接軌。在員工福利上，東京威力科創以人為本，提供免費的員工餐、飯店式管理宿舍、研修度假中心等福利，除此之外還有彈性工時、久任員工年資假、志工假、生日假、多元補助及海外員工旅遊、家庭日等各項精彩活動，全方位照顧員工與眷屬。

11月底展開全台北中南系列徵才活動，是東京威力科創近年來最大規模的招募活動，除了全台設備工程師外，更有科技女力專場，提供業務、行政等多元職缺，鼓勵更多優秀女性人才加入。活動將贈送精美參加禮跟餐盒，還可抽知名飯店住宿券、千元禮券等好禮。現場除了安排精闢的學長姐分享與職場力專題，為體恤求職者辛勞並加速面試流程，東京威力科創首次提供「職務速談」環節，讓求職者可在現場直接與部門主管面試，加速轉職計劃。

針對新鮮人部分，東京威力科創自12月起將於六家知名學校（中央、中興、中正、中山、逢甲、虎尾）舉辦校園企業說明會，參加就送品牌好禮，攜伴再送百元禮券，現場還可抽高級餐券，活動多元豐富。系列招募活動，讓求職者在此時機搶先取得外商入職門票，與東京威力科創一起深耕台灣、放眼世界，共同推動半導體革新。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法