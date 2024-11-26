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聯詠臺南研發中心大樓今開工 2027年Q3完工

2024/11/26 10:31

聯詠臺南研發中心大樓今開工（聯詠提供）聯詠臺南研發中心大樓今開工（聯詠提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣IC設計二哥聯詠 （3034） 今（26）日舉行臺南研發中心大樓新建工程開工典禮，該智慧節能研發大樓位於南科，功能涵蓋辦公與研發實驗場域，預計將於2027年第3季完工，可提供南臺灣1000個研發職位需求，年產值預估達300億元。

聯詠期許這座研發中心大樓將成為激發創新、促進合作與照顧員工福祉的核心場所，引領公司及其合作夥伴邁向未來；鞏固聯詠在全球半導體產業的領先地位，並推動科技與環境永續的和諧共生。

聯詠表示，臺南研發中心大樓採智慧節能研發規劃，位於南科南路與南科二路的交匯的核心地段，地上7層樓、地下3層樓，功能涵蓋辦公與研發實驗場域，設計靈感源自公司核心產品—智慧影像顯示IC，體現晶片整合創新之美。

聯詠指出，內部空間設計以大型核心辦公空間為主，搭配小型討論區及創新會議空間，營造出能激發創意的高效工作場域。大樓外觀採 L 型量體設計，有效提升空間使用效率；主立面逐層退縮並設置綠植露臺，象徵聯詠科技不斷向上的成長願景。

聯詠表示，該大樓由知名的九典聯合建築師事務所規劃設計，聯詠攜手九典將環境責任融入建築設計，以達成LEED、WELL、智慧建築、綠建築、能效標章等多項認證為目標。建築設計利用立面遮陽與空氣導流設計，大幅降低能耗，估節能效率達25%，屋頂設置360kw 太陽能板，估可年節電約200萬度，減少1000 公噸的碳排放，並採節水設計，全年可節省約 1200公噸水資源。

聯詠說明，公司注重員工的生活品質，為員工打造健康、高效且彈性的工作環境，辦公層設有挑高兩層樓的彈性交流空間，配備多樣座位配置，以促進互動和靈活性，適應各種工作和休閒需求。大樓還設有員工餐廳、健身房、按摩室、醫務室等福利設施，體現公司對員工福祉與ESG永續發展的承諾。

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