Fed官員：12月再次降息是合理考量

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，美國聯準會（Fed）在12月會議上再次降息仍是合理的考量。

卡西卡里週一（25日）接受《彭博》訪問，談到政策制定者是否應該在今年最後1次會議上，將借貸成本降低0.25個百分點（1碼）時，卡西卡里表示，就自己目前的了解，央行仍在考慮12月降息1碼，這對團隊來說是一場「合理的辯論」。

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卡西卡里指出，面對利率上升，經濟的彈性表明，政策既不影響也不刺激經濟成長的中性利率現在可能會更高。卡西卡里表示，這引發了貨幣政策在多大程度上有助於冷卻經濟需求的問題，這種彈性持續的時間愈長，就愈可能是結構性的轉變，不僅僅是暫時的情況。卡西卡里補充，這就是現在想要了解的，包括政策給經濟帶來多大的壓力，以及通膨的路徑是什麼。

近幾個月以來，政策制定者已降息3碼（0.75個百分點），其中9月下調0.5個百分點，降息幅度超過平常。美國聯準會官員將在當地時間12月17日至18日再次舉行會議，一些官員已表態支持未來更漸進的降息步伐。

Fed官員將在12月會議之前收到更多有關通膨、勞動力市場的數據，聯準會首選的物價指標最新數據將在週三（27日）公佈。近幾個月來，通膨率一直在緩緩接近央行的2％目標。卡西卡里表示，有信心通膨正在緩慢下降，而且目標勞動力市場仍強勁。不過，卡西卡里也提到，關稅可能會導致價格一次性上漲，外國報復則可能推高物價。

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