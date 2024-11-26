黃金仍有機會上看3000美元！ 專家：「這數據」大幅下降就行

在川普重返白宮後，黃金價格出現劇烈波動。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普重返白宮後，黃金價格出現劇烈波動，週一（25日）跌幅更超過3%，持續對於不確定的地緣政治局勢做出反應。然而，一位市場分析師預計，黃金將在2025年之前恢復更廣泛的上漲趨勢，不過美國公債殖利率需要大幅下降，才能讓黃金觸及每盎司3000美元大關，否則漲勢有限。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）預計，美元將在2025年走低，這可望為黃金提供助力。儘管川普高喊的「美國優先」政策，可能會在年初為美元提供一些支持，不過隨著美國政府赤字持續增長，這狀況將很難保持下去，「債務很可能增加，這將削弱美元。」

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沙阿也稱，聯準會的寬鬆週期，應該會降低債券殖利率，這成為黃金價格上漲的另一個利多因素。

儘管沙阿看好黃金，但他也認為明年金價漲勢有限，預計到2025年第4季，金價僅將達到每盎司2850美元左右。

沙阿原先看好黃金可上看每盎司3000美元，不過他表示，如果黃金要衝上3000美元的話，那麼美國公債殖利率需要大幅下降。而他預計聯準會在2025年的降息幅度將是有限的，聯邦基準利率將在3.25％到3.5％之間。

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