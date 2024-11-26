市場多變 低波動複合債吃香 富坦精選收益績效靚

國際地緣政治不平靜，市場也持續關心川普的人事佈局對個別產業及股市帶來的影響。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕國際地緣政治不平靜，市場也持續關心川普的人事佈局對個別產業及股市帶來的影響，市場人士分析，美股短線震盪雖無礙中長線多頭格局，但美國以外市場的相對壓力則不可小覷，因此投資人沉浸美國選後股市高歌行情之餘，建議現階段核心配置不可缺少中天期美國複合債券型基金，有助穩健同步分享美國資產行情。

依芝加哥商業交易所FedWatch（11/22）的預期，12月降息一碼機率50.9%、按兵不動的機率也攀升至49.1%，法人建議短線留意美國十年期公債殖利率4.5%關卡，空手者可留意債市殖利率墊高後的進場機會，惟各類券種在不同的情境下各有機會與風險，相對適合用複合債券基金靈活調度出最佳的應對進退組合。

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投資人選擇債券基金的期望值無非是平衡資產組合的風險，最好還能兼顧收益表現，有基金達人依此盤點了境外環球債券基金中過去一年波動風險最低的前五名基金並進行績效評比，發現在銀行財管中心頗受歡迎的富蘭克林坦伯頓精選收益基金於過去三年利率風險起伏劇烈期間，逐一克服升息波動、高通膨等挑戰，以近17%的累積漲幅位居第一，其次則是系出同門的富蘭克林美盛西方資產全球多重策略基金也將近16.5%的報酬表現。

基金達人分析，觀察富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人的配置風格，能走在市場之前，像是從2022年採取偏低的存續期間，用主動策略來防禦高通膨和劇烈升息所衍生的利率風險，後續又把整體債券存續期逐漸拉長，以積極應對升息尾聲所帶來的市場變化。

隨著債券投資人對固定收益基金的期待愈多，富蘭克林坦伯頓精選收益基金也入境隨俗，於去年八月成立配發年率7.5%的穩定月配息股份，淨值也仍維持在發行價以上，顯示主動式高評級債券基金也能有具保本又高配息兼收的能耐。

基金達人也指出，歷史經驗顯示，聯準會降息期間常伴隨有不利於投資市場的事件發生，高品質複合債的表現普遍優於信用債，加以基金主動式管理，於豐富的債券資產遴選並打造能應對市場多變下的風險和機會。

低波動境外環球債券基金前五名表現（%）

基金 今年來 三年 波動風險 富蘭克林坦伯頓精選收益基金 美元A（acc）股 10.40 16.96 4.19 美盛西方資產全球多重策略基金 A 美元 累積 9.99 16.44 4.29 摩根複合收益債券基金 （美元） A股（累計） 9.14 14.26 4.38 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AC 美元 11.75 12.94 3.92 野村全球多元收益債券基金（T美元類股） 10.02 10.88 4.01

資料來源：理柏資訊，取一年期波動風險至低前五名，波動風險台幣計價截至2024/10/31，績效截至2024/11/24，以三年績效排序。製表：記者吳滋雅

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