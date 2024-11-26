工商界憂能源、美台關係 卓榮泰：供電無虞對新核能態度開放

行政院長卓榮泰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工商早餐會今天（26日）登場，工商協進會向政府提出27項提案，理事長吳東亮提醒，面對美國總統川普即將上任，經濟上會有更大變數與挑戰，盼供電更為多元穩定；行政院長卓榮泰致詞也說，積極投入二次能源轉型，政府對於新核能態度非常開放，且經濟部、台電盤點，台灣這幾年供電需求不必擔心。

吳東亮提到，2025年面對美國川普總統上任，將替全球金融市場、經濟發展帶來重大的變數與挑戰。但吳仍對台灣相對樂觀，因在AI強勁需求下，加上台商回流、國外科技大廠的資金挹注，出口貿易與民間投資都仍有穩健成長的支撐。

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卓榮泰也表示，在美國新政府、新人事結構下，台灣必須採取新模式爭取更多合作機會。他強調，台灣更被需要的時候，就會更重要。而行政院成立台美經貿外交小組，討論與美國的合作方向，也希望聆聽工商界的意見；政府持續推動台美21世紀貿易倡議，並爭取加入國際性和區域性的經濟組織。

不過，吳東亮也提醒，政府若能持續營造多元、穩定供電的環境，吸引國際人才，鼓勵金融發展來支持產業成長，並實現亞洲資產管理中心的目標，將能進一步強化我國經濟、社會與環境韌性，因應全球政經環境變遷的挑戰。

卓榮泰指出，政府因應二次能源轉型，已不斷盤點供電情勢，積極發展多元綠能包括風、光、小水力、地熱、氫能等，未來需要700萬瓩，而新電廠補充等920萬瓩「是有餘裕的」。他也說，外界關切非核家園後發展，台灣不會置外於全球，對於新的核能技術會全面學習，但卓也重申，核安、核廢、社會共識等三原則，政府態度非常開放。

吳東亮表示，今天的工商早餐會，將呼應政府所擘劃的產業政策，提出 27 項提案，74 項具體建議。期望工商界的各項建言，能夠獲得解決問題、達成共識，共同為提振台灣經濟成長而努力。

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