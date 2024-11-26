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前3季317台商回流創8萬就業機會 陸委會：台中最受青睞

2024/11/26 10:02

陸委會最新一季「大陸情勢季報」指出，截至9月30日，累計317家台商響應「回台投資」，投資新台幣1兆3003億元，年增10.1%，創造8萬8403個本國就業機會，台中是台商最青睞的地區。 （資料照）陸委會最新一季「大陸情勢季報」指出，截至9月30日，累計317家台商響應「回台投資」，投資新台幣1兆3003億元，年增10.1%，創造8萬8403個本國就業機會，台中是台商最青睞的地區。 （資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會最新一季「大陸情勢季報」指出，2024年前3季，兩岸貿易總額（含香港）年減4.3%，截至9月30日，累計317家台商響應「回台投資」，投資新台幣1兆3003億元，年增10.1%，創造8萬8403個本國就業機會，台中是台商最青睞的地區。

關於中國經濟狀況，陸委會彙整，2024年前3季，中國房地產開發投資7兆8680億元，年減10.1%。商品房銷售6兆8880億元，年減22.7%。商品房待售面積7億3177萬平方公尺，年增13.4%。今年9月，中國全國房地產開發業綜合景氣指數（國房景氣指數）為92.41 點，跌破100點的景氣榮枯線，70大城市房地產銷售價格年減6.1%。

陸委會指出，2024年9月底，中國全國城鎮調查失業率5.1%，外出農民工1億9014萬人，年增1.3%，16歲至24歲青年失業率為17.6%；中國人均可支配收入實質成長4.9%，貧富差距拉大。

對外貿易部分，2024年前3季貨貿順差年增9.4%，服貿逆差明顯擴大。2024年前3季，貨物貿易為4兆5458億美元（約新台幣147兆8250億元），年增3.4%。其中，出口2兆6177億美元（約新台幣85兆1250億元），年增4.3%；進口1兆9282億美元（約新台幣62兆7000億元），年增2.2%。貿易順差6895億美元，年增9.4%。

根據中國海關總署統計，中國首要貿易夥伴為東協，雙邊貨貿總額為7158億美元（約新台幣23兆2771億元），年增7.4%，占進出口總值的比例為15.7%。其次是歐盟，貿易額年減0.9%，占比12.9%。第3是美國，貿易額年增2.3%，占比11.1%。「一帶一路」沿線國家貿易額年增6.3%，占比47.1%。

對外投資部分，2024年1至8月，外人直接投資（FDI）共計人民幣5802億元（約新台幣2兆6049億元），年減31.5%；其中，高技術製造業FDI為人民幣721億元（約新台幣3237億元），占全部FDI的12.4%。2024年1至8月，對外直接投資1110億美元（約新台幣3兆6096億元），年增10.6%。其中，對「一帶一路」國家直接投資（非金融類）計205億美元，年增2.2%，占非金融類對外直接投資的18.5%。

兩岸經貿方面，今年前3季，台灣與中國（含香港）貿易總額為1677億美元（約新台幣5兆4500億元），年減4.3%，占台灣對外貿易的26.3%。其中，台灣出口中國1090億美元（約新台幣3兆5423億元），年減2.7%，占台灣出口的31.2%。台灣自中國進口587億美元（約新台幣1兆9076億元），年增2.6%，占台灣進口的20.3%。台灣對中國順差503億美元（約新台幣1兆6347億元），年減16.0%。

此外，今年1至8月台灣民眾前往中國共182萬9203人次，占國人出國人次16.1%；中國籍人士來台計26萬1195人次，占各國來台人次的5.3%。截至8月底，中國民眾持有效居留證在台人數計3萬7161人，年減 1.0%，占外來人口居留人數的3.9%。

2024年1至9月台灣共核准274件赴中國直接投資，年增10.0%；金額為33億3634萬美元（約新台幣1084億元），年增31.9%；台灣共核准27件中資來台投資，年增28.6%；金額為1692萬美元（約新台幣5億5000元），年減36.3%。

陸委會「大陸情勢季報」指出，截至9月30日，「歡迎台商回台投資方案」累計吸引 317家台商鮭魚返鄉，投資金額達1兆3003億元，年增10.1%，並創造8萬8403個就業機會；其中，台中囊括66件投資案，是台商最青睞的地區；資通訊產業占47.9%，居各行業之冠。

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