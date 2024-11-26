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槓上馬斯克 加州新電動車補助將排除特斯拉

2024/11/26 10:18

州長辦公室公佈的計劃顯示，特斯拉可能被排除在加州新的電動車補貼之外。（彭博資料照）州長辦公室公佈的計劃顯示，特斯拉可能被排除在加州新的電動車補貼之外。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州州長紐森（Gavin Newsom）週一（25日）表示，如果總統當選人川普（Donald Trump）取消購買電動車的聯邦稅收抵免，那麼特斯拉（Tesla）的電動車可能沒有資格獲得加州新的州稅收抵免。

綜合外媒報導，紐森公佈計劃顯示，如果川普廢除聯邦補貼，加州將向電動車買家重新提供補助。紐森表示，加州自2023年逐步取消的計劃可能會重新啟動，以代替7500美元（約新台幣24萬3900元）的稅收抵免。

加州提供高達7500美元（約新台幣24萬3900元）的資金，支持消費者購買或租賃新型插電式油電混合動力車、純電池或燃料電池電動車，預計可能由「溫室氣體減排基金（Greenhouse Gas Reduction Fund）」來支付，該基金由污染者根據州內的限額與交易計劃提供資金。

州長辦公室指出，目前的提案考量到市佔限制，預計將排除特斯拉暢銷的電動車款，這是為了創造市場條件，讓更多汽車製造商紮根。目前仍不清楚是否有其他車廠被排除在外。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前已表態支持取消電動車聯邦補貼，加州新的補貼可能將特斯拉排除在外的消息也引發馬斯克的不滿，在旗下社群平台X發文怒稱，這項提案很「瘋狂」，並指出，特斯拉是唯一在加州設廠生產電動車的公司。

馬斯克過去就曾經和紐森在加州的政策議題上出現衝突，例如疫情大流行期間關閉特斯拉費利蒙廠（Fremont）的決定，以及加州批准1項關於跨性別兒童的法案。2021年，特斯拉將總部從加州遷至德州，馬斯克今年再度宣佈，旗下的其他公司，例如SpaceX和社群平台也將跟進。

加州零碳排汽車銷量已突破200萬大關，自2022年以來，總銷量翻了1倍。目前特斯拉仍佔加州新電動車銷量的一半以上，但整體來看，對市場的控制正在下滑。

根據加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）數據，僅管加州整體電動車銷量成長了1％，特斯拉前3季在加州的銷量卻年減12.6％。今年前3季，特斯拉電動車佔加州註冊電動車總量的54.5％，相較於去年同期的63％大幅下降。

週一，特斯拉股價跌近4％，盤後交易進一步下跌1.23％。

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