晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「AI賣鏟人」加持、股價飆漲400％ ! 139年老字號成日本熱門股

2024/11/26 11:59

AI熱潮推動139年老字號電纜公司，成日本股市的熱門股。（資料照）AI熱潮推動139年老字號電纜公司，成日本股市的熱門股。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧的繁榮，讓日本一家具有139年歷史的老字號公司重新翻身，今年以來股價已經飆升了400%以上，成為日經225指數中最受歡迎股票。據報導，藤倉株式會社（Fujikura）所生產的產品，就是數據中心所需要的電線電纜，美國蘋果（AAPL.US）就是該公司最大的客戶之一。

《彭博》報導，藤倉於昨（25日）加入MSCI全球標準指數。

彭博分析，建置AI所需的資料中心、電力供應與通訊網路，至少需要1兆美元（約新台幣32.44兆元）支出，AI產業帶動數據中心的快速成長，連藤倉自己都感到驚訝。

藤倉財務長Kazuhito Iijima表示，從2022年開始，資料中心需求開始暴漲，當時還不太了解緣由，今年就相當明白一切都與AI有關。

據報導，藤倉專門生產光纖電纜，產品直徑為業界最小，可在狹窄空間內使用，不需要額外的穿隧（Tunneling）技術。

藤倉的歷史可追溯至1885年，當時創辦人藤倉善八（Zenpachi Fujikura）開始製造以絲和棉絕緣的電線。之後隨著日本工業化持續成長，為汽車工業、公用事業和日本子彈列車提供電纜。

近期藤倉將今年營業收入預測提高17%、達1040億日圓（約新台幣219億元），該公司超過70%營收來自海外、當中約38%來自美國。

分析師指出，川普重返白宮後，如何避免最大市場的關稅威脅，是籐倉面臨的挑戰之一。對此，藤倉表示，已在美國建立符合BABA標準的超高密度光纜生產基地，即使出現不利於進口材料的問題，也將保護其業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財