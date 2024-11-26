「AI賣鏟人」加持、股價飆漲400％ ! 139年老字號成日本熱門股

AI熱潮推動139年老字號電纜公司，成日本股市的熱門股。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧的繁榮，讓日本一家具有139年歷史的老字號公司重新翻身，今年以來股價已經飆升了400%以上，成為日經225指數中最受歡迎股票。據報導，藤倉株式會社（Fujikura）所生產的產品，就是數據中心所需要的電線電纜，美國蘋果（AAPL.US）就是該公司最大的客戶之一。

《彭博》報導，藤倉於昨（25日）加入MSCI全球標準指數。

請繼續往下閱讀...

彭博分析，建置AI所需的資料中心、電力供應與通訊網路，至少需要1兆美元（約新台幣32.44兆元）支出，AI產業帶動數據中心的快速成長，連藤倉自己都感到驚訝。

藤倉財務長Kazuhito Iijima表示，從2022年開始，資料中心需求開始暴漲，當時還不太了解緣由，今年就相當明白一切都與AI有關。

據報導，藤倉專門生產光纖電纜，產品直徑為業界最小，可在狹窄空間內使用，不需要額外的穿隧（Tunneling）技術。

藤倉的歷史可追溯至1885年，當時創辦人藤倉善八（Zenpachi Fujikura）開始製造以絲和棉絕緣的電線。之後隨著日本工業化持續成長，為汽車工業、公用事業和日本子彈列車提供電纜。

近期藤倉將今年營業收入預測提高17%、達1040億日圓（約新台幣219億元），該公司超過70%營收來自海外、當中約38%來自美國。

分析師指出，川普重返白宮後，如何避免最大市場的關稅威脅，是籐倉面臨的挑戰之一。對此，藤倉表示，已在美國建立符合BABA標準的超高密度光纜生產基地，即使出現不利於進口材料的問題，也將保護其業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法