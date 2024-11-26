50億元的配送費用被隱瞞？ 梅西百貨延後公布遲財報

美國老牌連鎖百貨集團「梅西百貨」。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國梅西百貨（Macy's）披露，一名員工蓄意隱瞞部分與配送費用相關的開支數據，金額高達1.54億美元（約新台幣50.1億元），因此將推遲發佈第3季財報。

據報導，梅西百貨本計劃在週二盤前公佈業績，但發現內部出現此會計違規行為，將推遲財報公布。受該消息影響，梅西百貨２５日收盤下跌2.21%，每股為15.94美元。

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CNN指出，這些可疑的會計費用從2021年第4季至近期，約佔這段期間約43.6億美元（約新台幣1418.5億元）配送費用中的一小部分，但梅西百貨發現這些錯誤足以將其完整季度收益推遲到12月11日報告。

Morningstar分析員David Swartz稱，梅西一年的經營開支為80億美元，一年少報5000萬美元（約新台幣16.2億元）並不會構成重大影響。

到目前為止，梅西百貨的調查僅針對這一名前員工。調查人員尚未發現任何其他可能參與創建虛假會計分錄的員工。

梅西百貨稱，涉事員工已不在公司任職，誤報事件不會影響集團的現金管理與採購支付事務，但公司需要時間完成獨立調查，因此延後第3季完整的財報發布。

梅西百貨初步公布第3季財報部分資料。第3季淨銷售額下降2.4%至47.4億美元，其中自有銷售額下降 2.4%，自有、授權、市場銷售額下降1.3%，其他收入為1.61億美元（約新台幣52.3億元），約減少1700萬美元（約新台幣5.5億元）、即9.6%。

CNN稱，梅西百貨已確定將關閉數百家商店，作為扭虧為盈計畫的一部分。該公司認為，繼續營業的商店表現將有所好轉，但銷售額仍下降，今年以來梅西百貨股價已下跌近20%。

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