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投資人樂見川普財長人選 美股全收紅、台積電ADR下跌2.63％

2024/11/26 07:14

美國股市25日收紅，道瓊指數收盤再創新高。（路透）美國股市25日收紅，道瓊指數收盤再創新高。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）近日提名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）出任財政部長，投資人樂見此項人事安排，美國股市25日收紅，道瓊指數收盤再創新高。

綜合媒體報導，川普提名貝森特擔任財政部長，投資市場對貝森特將接任財長表示「認同」，債券、期貨都出現反彈。貝森特日前受訪時透露，他將優先實現川普在大選時的減稅承諾，並將聚焦實施關稅措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣的地位。

近期以色列傳出即將與黎巴嫩軍事組織真主黨（Hezbollah）達成停火協議，象徵中東地區衝突有降溫跡象，除了提振市場情緒，國際油價也因此挫跌。台積電ADR下跌2.63%，收185.08美元。

道瓊工業指數勁揚440.06點或0.99%，收44736.57點。

標準普爾500指數小升18.03點或0.30%，收5987.37點。

那斯達克指數上揚51.19點或0.27%，收19054.84點。

費城半導體指數上漲32.13點或0.65%，收4987.92點。

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