美國議員指控香港 正淪為金融犯罪中心

香港中國化越來越明顯，還遭美國議員指控正淪為金融犯罪中心。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院中共問題特設委員會兩黨領袖致函美財長葉倫（Janet Yellen），信中指出，香港正淪為洗錢和逃避制裁的中心，呼籲華盛頓重新考慮香港是否應繼續享受與美國之間的金融關係。

《華爾街日報》報導，美國眾議院中共問題特設委員會的兩黨領袖在致財長葉倫的信中表示，香港已經從一個值得信賴的全球金融中心，淪為在中國、伊朗、俄羅斯和北韓等威權軸心，扮演重要角色的參與者。

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信中指出，香港成為某些人將西方管制技術出口到俄羅斯的主要管道，包括設立掩護公司（又稱幌子公司）購買伊朗石油、管理為北韓服務的「幽靈船」，以及實施其他違反美國貿易管制規定的行為。

美國會議員強調，「我們現在必須質疑，美國長期以來對香港的政策，特別是對其金融和銀行業的政策是否合適」。

這封信由眾議院中共問題特設委員主席、密歇根州共和黨眾議員John Moolenaar，以及該委員會的二把手、伊利諾伊州民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi簽署。《華爾街日報》稱，此信定於25日公開發布。

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