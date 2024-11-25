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三星掌門人李在鎔涉不當合併案 檢方二審再求刑5年

2024/11/25 19:59

南韓三星集團會長李在鎔，涉及操縱股價以及會計詐欺。（資料照，歐新社）南韓三星集團會長李在鎔，涉及操縱股價以及會計詐欺。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星集團會長李在鎔在2015年三星子公司合併案中，涉及操縱股價以及會計詐欺，一審遭求處5年徒刑獲判無罪，然而，韓國檢方不滿提出上訴，今（25日）二審檢方再次求處5年徒刑。

根據《韓聯社》、南韓《每日經濟》等報導，南韓檢方在二審開庭時指控，李在鎔涉嫌違反《資本市場法》和瀆職，因此求處5年徒刑及5億韓元（約新台幣1073萬元）罰金，最終裁決將在明年1到2月之間出爐。

檢方表示，李在鎔有損國家經濟正義和資本市場根基的憲法價值。檢方也補充說，如果對被告從寬處理，等於給了這些財閥免死金牌，企業合併將毫不猶豫地以他們的優先利益來進行。

報導指出，三星的其他股東當時曾反對合併，但李在鎔誤導股東，稱贊成合併就是維護國家利益的行為。

回顧整起案件，李在鎔與涉案13名高層涉嫌在推進2015年三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併案過程中違反資本市場法。合併案使李在鎔得以在集團旗艦公司三星電子取得更大控制權，也涉及操縱股價等不法行為，以犧牲少數股東利益為代價幫助自身獲利。

然而，今年初一審法院認為檢方扣押取得的證據效力不足，因而獲判無罪。檢方聲稱三星將證據都藏在一般搜查無法取得的地方，才導致這種結果。

在一審中，李在鎔否認有不當行為，辯稱他和其他高階主管的行為是基於相信合併將使股東受益。目前三星集團尚未就檢方上訴內容發表聲明。

韓聯社引述內部人士說法報導，三星集團現在內部氣氛緊張，正密切留意檢方動向。然而，近期南韓半導體產業表現不振，令業界更憂心，若三星電子研發投資等決定受案件延宕，將帶來負面影響。

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