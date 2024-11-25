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台灣12強賽奪冠 企業捐贈運動單位可抵稅150％

2024/11/25 18:50

台灣隊勇奪12強賽冠軍。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣隊勇奪12強賽冠軍。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣隊在12強棒球賽奪冠，各界紛紛加碼獎金。安永會計師事務所稅務服務部會計師楊建華表示，根據「運動產業發展條例」26-2條，營利事業可透過教育部設置的專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，享有捐贈金額150%列為當年度費用的租稅優惠。

安永指出，關於本次世界12強棒球賽，教育部體育署已公告2024年度專戶可受贈名單，核定得受贈對象包含重點運動賽事的主辦單位「中華民國棒球協會-世界12強棒球賽分組預賽」，得受贈項目括運動防護費、訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、場地租借費、裁判費、相關保險費。

因此，營利事業即日起至2024年11月29日止，可填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，採隨到隨審方式受理捐贈式受理捐贈，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

營利事業獲得同意捐贈通知後，可於2024年12月15日前持同意公文，並依同意的捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利其於明年申報營所稅時享有捐贈費用以150%列支的租稅優惠。

另，營利事業也可依「運動產業發展條例」第26條，捐贈經政府登記有案的體育團體、培養支援運動團隊或運動員、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性的團體捐贈學生或弱勢團體等方式，享有依100%以費用列支，不受金額限制的好處。

安永表示，現行「娛樂稅法」規定，針對各種競技比賽所收票價徵收最高不得超過10%的娛樂稅，目前台北市徵收2.5%，高雄市徵收1%。娛樂稅法未來不管是取消或者是調降，若能同時反映在票價的調降上，才能多多吸引球迷進場看球的動機。

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