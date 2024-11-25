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賀台灣棒球隊奪12強冠軍 電商平台推優惠

2024/11/25 18:35

狂賀我國戰勝美日韓，勇奪世界棒球12強冠軍，PayEasy企業福利網祭慶賀優惠。（示意圖，資料照，業者提供）狂賀我國戰勝美日韓，勇奪世界棒球12強冠軍，PayEasy企業福利網祭慶賀優惠。（示意圖，資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕昨日台灣棒球國家代表隊勇奪世界棒球12強錦標賽冠軍，電商平台也加入歡慶行列，國內最大企業福利網PayEasy也宣布，祭出為期1周回饋活動，總經理李易騰表示，我國棒球代表隊一路奮進，力戰最強對手日本、創下32年來首勝，令人感動萬分，為表達祝賀，PayEasy整合宅配、票券、旅遊等各種福利選項，加碼推出優惠活動。

PayEasy是專為服務企業員工的封閉式福利平台，同時也照顧球員工會等公民營單位，含職棒、職籃、女足3大運動員工會也從去年起和該公司合作，提供3工會成員與眷屬免費加入PayEasy，照顧近500名歷年來在職或退休運動員。

李易騰表示，我國棒球代表隊一路奮進，表現出盡其在我的拼戰精神，尤其24日力戰最強對手日本，創下32年來首勝，令人感動萬分；為表達祝賀，PayEasy整合宅配、票券、旅遊等各種福利選項，加碼推出優惠活動，與60萬企業會員一起慶祝這個榮耀時刻。

PayEasy說明，此慶祝檔期的首波在11/25單日限定推出，全站宅配商品以現金支付部份，一律回饋4%購物金、旅遊專區單日現金消費最高回饋5%旅遊金，26日起則有各大品牌商品折購、旅遊專區消費抽東京來回機票及票券破盤優惠等活動。

此外，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）同樣宣布，從即日起至本月30日推出4大優惠，包含商品優惠、回饋、刷卡優惠等，歡慶台灣對奪得世界棒球12強錦標賽冠軍。

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