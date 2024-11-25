曾聽過謝宜容不當作為遭控吃案？洪申翰：非事實

新任勞長洪申翰強調，擔任立委時「聽聞」謝宜容的不適作為，但他並非接受陳情，且當時手上並無行政管理權，被冠上「吃案」，並非事實。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕新任勞動部部長洪申翰今日上任，對於近日外界諸如學歷、吃案等質疑「直球對決」，他強調，擔任立委時「聽聞」謝宜容的不適作為，但他並非接受陳情，且當時手上並無行政管理權，被冠上「吃案」，並非事實。

行政院上周五宣布由立委洪申翰接任勞動部長，隨即引爆外界各類抨擊，包括學經歷是否適任問題，他也自爆曾在2月聽聞北分署的「鬼故事」，被質疑袖手旁觀不處理。

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洪申翰今日正式上任，對於外界的質疑，強調只要是「有建設性」的意見都會虛心參考。至於「吃案」的指控，他則是積極澄清「非事實」。

洪申翰解釋，過去４年的立委任期因在衛環委員會．有非常多的機會與勞動部員工公務接觸，因此有「聽聞」謝宜容一些不適合、不當的管理作為，但不是有「陳情人」或「受害者」來跟他陳情，當時他是立法委員，手上沒有行政管理權，仍向勞動部反映提醒，仍無法改變謝宜容的作為，目前卻有人質疑他「吃案」、「壓案」，完全不是事實。

他表示，因為當時曾向勞動部提醒謝宜容的作為，卻沒有任何的改善，因此相信，其中一定有官僚主義阻撓，在他上任後，要讓所有申訴反應都可處理，不再被官僚主義阻撓。

對於洪申翰上周以立委身分，質詢前任部長何佩珊勞動部員工「打假卡」，要求全面杜絕此行為，現在成為勞動部長，該如何執行？

洪申翰表示，勞動部員工被要求大量加班又不能報加班，因此被迫打假卡，對於這樣的行為，他認為要盡力避免，如果勞動部都有這樣的文化，要怎麼對其他的企業勞動檢查？因公務員加班時數有上限，根據洪申翰初步的想法，如果未來不能報加班，也該給予「補休」。

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