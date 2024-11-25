川普重返白宮 新光投信：「美國製造」將愈來愈普遍

新光投信發行BBB投等債20+ ETF（00970 B）記者會。（圖由新光投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕川普重回白宮，新光投信董事長劉坤錫表示，川普「不可預測，但是可以交易」。他預期，未來兩年「美國製造」將愈來愈普遍，明年美國上市上櫃公司獲利將比今年成長約15%，台股表現也不會差。

他指出，川普明年1月上任後，接下來的兩年內，「美國製造」將愈來愈普遍，預期將有更多台廠必須赴美設廠、投資。但劉坤錫提到，不是所有產業都適合，考量因素包括：是否有足夠轉嫁能力及赴美製造後的競爭力。

請繼續往下閱讀...

劉坤錫表示，未來兩年左右，世界各國將更趨向於把國內產業做好，避免被美國壓縮，擴大財政支出，讓經濟保持活絡；以及利率趨降而非趨升，甚至未來兩年不可能上升。

由於川普想讓美國重新偉大，不會希望利率偏高。劉坤錫呼籲投資人不用太擔心，川普雖然不可預測，但他是生意人，是可以交易的。

他預期，年底台股將慢慢進入市場期待的美大選後行情，正向機率遠大於負向。明年初川普入主白宮後，上市上櫃公司獲利比今年成長15%左右，台股表現也不會太差。他預估高點約在24400附近、下緣低點在22000左右的季線下緣位置，建議投資人採區間操作。

以產業來看，明年AI還是亮點，AI以外的產業多在底部盤整，但已經不會再講去化庫存，仍需要期待更明顯的需求，才能進一步帶動消費。

劉坤錫指出，明年AI雖獨紅，但過去與AI有關的股價都已反應，要尋找新的AI標的，建議可從2024年超級運算大會（SuperComputing 2024，SC24）挖寶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法