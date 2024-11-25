明遠12月16日將掛牌 明年預估營收成長

左為明遠精密董事長寇崇善，右為總經理盧俊宏。（明遠精密提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備廠明遠精密（7704）將於12月16日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2088張，競拍底價60元，最高得標張數266張，暫定承銷價69元。

明遠指出，競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤，暫定12月16日掛牌。

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明遠精密主要產品包括CVD（化學氣相沉積）和ALD（原子層沉積）製程中的關鍵設備，例如射頻電源系統及臭氧供氣系統。

據了解，該公司所提供的技術維修服務不僅打入國際半導體設備龍頭廠供應鏈，自主開發的射頻電源系統也因高達68%優異的節電效能表現，通過半導體龍頭廠認證並量產出貨。

展望2025年，明遠董事長寇崇善表示，在臭氧供氣系統，目前已經是8吋晶圓廠和12吋晶圓廠的供應鏈，新一代的臭氧供氣系統並已獲得大廠的12吋晶圓廠訂單，為明年新的主要成長動能之一。

明遠精密表示，該公司已成功布局美國、日本和中國等主要市場，並於竹北、南科、上海、日本成立四處營運據點，與各地的半導體產業保持緊密合作，確保產品能夠及時滿足當地市場的需求。

同時，公司積極推動供應鏈多元化，減少對單一地區的依賴，確保當某個地區遭遇供應鏈中斷時，不會影響整體生產和銷售的穩定性。

明遠精密今年前三季營收為5.7億元、年增3%，稅後淨利7638萬元，每股稅後盈餘為2.5元。技術服務占營收比重達52.33%；半導體設備銷售佔比約為47.67%。公司預期，今年營收可望比去年成長，明年也將續往上。

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