晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

上任勞長首日 洪申翰：本勞、移工我都挺

2024/11/25 17:36

勞動部25日舉行部長交接典禮，新任部長洪申翰強調，「本勞、移工我都挺」。（記者方賓照攝）勞動部25日舉行部長交接典禮，新任部長洪申翰強調，「本勞、移工我都挺」。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕 新任勞動部長洪申翰擔任立委時期，多為移工爭取權益，引發雇主團體質疑勞動部長「只挺移工」。對此，洪申翰強調，「本勞、移工我都挺」，他反問，作為一個勞動部長，挺移工、挺勞工「不是理所當然的嗎」?

洪申翰指出，他不是挺移工，而是「挺勞工」，「本勞、移工我都挺」。對於日前有移工團體至勞動部抗議，要求家事移工的薪資應該比照最低工資，洪申翰表示，有些家事移工是受雇於弱勢或嚴重失能雇主，必須特別去討論找到平衡點，他將會與衛福部討論。

洪申翰強調，聘僱過程中，要減少仲介的不當剝削，對雇主及移工都是有幫助的。

至於外界質疑他的學經歷以及是否適任，洪申翰強調，只要是「有建設性」的意見，都會虛心參考。

他強調，社會大眾最關心的，還是如何健全職場環境及妥善執行勞動政策，因此上任後，最優先的工作，是搞清楚發生了什麼事，並提出改善作法。他承諾，勞動部將從管理制度、組織文化到溝通流程進行全面檢討與改善，確保勞動部每一位同仁都能在安全與尊重的環境中工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財