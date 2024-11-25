上任勞長首日 洪申翰：本勞、移工我都挺

勞動部25日舉行部長交接典禮，新任部長洪申翰強調，「本勞、移工我都挺」。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕 新任勞動部長洪申翰擔任立委時期，多為移工爭取權益，引發雇主團體質疑勞動部長「只挺移工」。對此，洪申翰強調，「本勞、移工我都挺」，他反問，作為一個勞動部長，挺移工、挺勞工「不是理所當然的嗎」?

洪申翰指出，他不是挺移工，而是「挺勞工」，「本勞、移工我都挺」。對於日前有移工團體至勞動部抗議，要求家事移工的薪資應該比照最低工資，洪申翰表示，有些家事移工是受雇於弱勢或嚴重失能雇主，必須特別去討論找到平衡點，他將會與衛福部討論。

洪申翰強調，聘僱過程中，要減少仲介的不當剝削，對雇主及移工都是有幫助的。

請繼續往下閱讀...

至於外界質疑他的學經歷以及是否適任，洪申翰強調，只要是「有建設性」的意見，都會虛心參考。

他強調，社會大眾最關心的，還是如何健全職場環境及妥善執行勞動政策，因此上任後，最優先的工作，是搞清楚發生了什麼事，並提出改善作法。他承諾，勞動部將從管理制度、組織文化到溝通流程進行全面檢討與改善，確保勞動部每一位同仁都能在安全與尊重的環境中工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法