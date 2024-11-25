最幸運！只花35元7-ELEVEN買咖啡 中統一發票1000萬大獎

財政部今天開出最新一期2024年9~10月統一發票中奬號碼，7-ELEVEN開出5張1000萬元特別獎。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部今天開出最新一期2024年9~10月統一發票中奬號碼，7-ELEVEN一口氣開出5張1000萬元特別獎，最幸運的消費者只花35元買CITY CAFE，就抱走1000萬元大獎。

統一超商統計有5位抱走統一發票1000萬元大獎的消費者分別是，1人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；1人在台東縣台東市的7-ELEVEN三越門市花60元購買沙拉。

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1人在台北巿文山區的7-ELEVEN 新萬隆門市花140元購買飲品；1人在新北市新莊區的7-ELEVEN 新宏盛門市花85元購買麵食; 1人在臺北市松山區的7-ELEVEN復旦門市，花35元購買CITY CAFE。

還有4位消費者獲得200萬特獎，1人在台北市大同區的7-ELEVEN圓泉門市花130元購買CITY CAFE、鮮食、統一飲品; 1人在桃園市觀音區的7-ELEVEN富中門市花58元購買鮮食。

1人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN寶謙門市花325元購買生活用品、便利用品、飲品、零食、鮮食; 1人在桃園市中壢區的7-ELEVEN 新壢門市花118元購買鮮食。

11位雲端發票專屬獎100萬得主分別為，1人在新北市新莊區的7-ELEVEN 鳳祥門市花96元購買統一麵包; 1人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN翁京門市花20元購買報紙、CITY CAFE; 1人在新北市新莊區的7-ELEVEN 中平門市花154元購買鮮食、飯糰、CITY CAFE。

1人在新北市板橋區的7-ELEVEN 板運門市花25元購買飲品; 1人在台東縣台東市的7-ELEVEN 開漢門市花161元購買飲品; 1人在屏東縣枋寮鄉的7-ELEVEN 飛米門市花55元購買鮮食; 1人在台北市中正區的7-ELEVEN紹興門市花35元購買統一麵包。

1人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN光揚門市花65元購買CITY CAFE、統一麵包; 1人在台北市中山區的7-ELEVEN 龍江門市花84元購買零食; 1人在台中市西屯區的7-ELEVEN漢成門市花71元購買鮮食、飲品; 1人在桃園市桃園區的7-ELEVEN新德鴻門市花199元購買飲品、生活用品、鮮食。

統一超商表示，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入支付工具最高再享10%回饋。

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