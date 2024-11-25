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搶食00940「2新兵」最後甜點！投信暴砍可成8969張居榜首

2024/11/25 16:10

搶食00940「2新兵」最後甜點！投信暴砍可成8969張居榜首（資料照）搶食00940「2新兵」最後甜點！投信暴砍可成8969張居榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（25日）在三大法人同步買超，共買超153.21億元，台股上漲44點，不過，不過三大法人中，又以投信買超最多，買超61.07億元，然00940大換股進入倒數，投信趁機大吃可成與富邦金2新兵豆腐，其中又以可成最慘，遭砍出8969張，居賣超第1大。

可成雖遭投信連日砍出，所幸，在00940與外資力挺，股價並未受投信大殺出衝擊，週一股價不跌反漲，上漲0.5%，收199.5元，成交量1.95萬張。

至於同遭投信吃豆腐的還有富邦金，今遭投信賣超2666張，居賣超第4大，不過，股價並未受到影響，今股價開盤直接站上90元，90.3元開出，股價一度失守90元，不過，終場在多方氣盛下，股價上漲1.34%，收90.5元，成交量3.77萬張。

投信週一賣超前10大個股，依序為可成（2474）8969張、廣達（2382）3253張、仁寶（23224）3153張、富邦金（2881）2666張、玉山金（2884）2635張、長榮航（2618）2328張、國泰金（2882）2270張、永豐金（2890）2214張、元大金（2885）1751張、南亞（1303）1748張。

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