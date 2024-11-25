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勞動部長洪申翰上任 明將至北分署視察

2024/11/25 16:14

勞動部25日舉行部長交接典禮，新任部長洪申翰（右）在行政院政委陳時中（中）監交下，從代理部長陳明仁（左）手中接下印信。（記者方賓照攝）勞動部25日舉行部長交接典禮，新任部長洪申翰（右）在行政院政委陳時中（中）監交下，從代理部長陳明仁（左）手中接下印信。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上周5行政院宣布新任勞動部長由立委洪申翰出任，勞動部今（25）日下午舉辦部長交接典禮，新任部長洪申翰再次向北分署身故員工及其家屬鞠躬致歉，表示明日將親至北分署視察，洪申翰強調，未來的勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，會是「維護勞權的第一線」。

今日的交接典禮，由行政院政務委員陳時中監交．新任部長洪申翰自代理部長陳明仁手中接下部長重任，陳時中致詞時表示，勞動部從法案的細膩度，得以看到勞動部整體公務員素質，可惜最近發展署發生不幸憾事，可能有些沒有注意到的，希望未來不要再用大的藉口來霸凌同仁，要體諒同仁的辛苦。

洪申翰指出，他以這個身分站在這裡和大家說話，自己也「非常出乎意料」，這兩天收到不少同仁的心聲，清楚感受到同仁的委屈與不安，他強調，他會確保每一位勞動部同仁的職場霸凌申訴都可被有效的處理。

他強調，針對霸凌案「重啟調查」，共分成2大部分，一是吳姓公務員新北地檢署已進場偵辦，勞動部會全力配合調查，因檢方要求暫緩約談，涉及哪些部分涉及刑事責任，會與檢方釐清；第2則是涉及更廣泛的不當管理與要求，會重新深入了解，在釐清事實後，做檢討，若有錯誤的管理方式會停職。

洪申翰強調，台灣高齡化少子化的趨勢越來越嚴峻，他期望能提出更具彈性且符合當代需求的政策．以減緩勞工面臨職場與家庭照顧之間的掙扎。他強調，他出身基層的社運團體，未來將不改初衷，全力和大家一起解決問題，讓未來的勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞工權益的第一線。

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