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全家便利商店消費173元 幸運兒中統一發票1000萬元

2024/11/25 16:07

全家便利商店本期（113年9-10月）中獎發票，特別獎1000萬元共開出1組，獎落「全家」板橋華江店，消費者花費173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐組合，就幸運成為千萬得主。（全家提供）全家便利商店本期（113年9-10月）中獎發票，特別獎1000萬元共開出1組，獎落「全家」板橋華江店，消費者花費173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐組合，就幸運成為千萬得主。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（113年9-10月）中獎發票，特別獎1000萬元共開出1組，獎落「全家」板橋華江店，消費者花費173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐組合，就幸運成為千萬得主。

特獎200萬元則為消費者於台北市中山區的「全家」本部店，使用環保杯購買Let's Café特大杯拿鐵，僅花費65元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」大安區泰順店、信義區信安店、桃園鼎聖店、太平新興中店、新豐首席店，最低僅花費39元購買隨緣沙茶豆腐湯麵就幸運中獎。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，位於淡水學城店、中和國華店；兩位幸運得主分別購買「全家」自有鮮食「生滾皮蛋粥」及「鮮乳坊起司銀絲卷」，花費幾個銅板就幸運抱走100萬大獎。

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