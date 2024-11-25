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搶體育商機 宏碁資訊助攻企業球團打造品牌售票網

2024/11/25 15:48

宏碁資訊推「雲智能票務系統」解決方案，以中信育樂售票網為例，其售票平台可提供棒球與籃球賽事資訊與售票功能。（宏碁資訊提供）宏碁資訊推「雲智能票務系統」解決方案，以中信育樂售票網為例，其售票平台可提供棒球與籃球賽事資訊與售票功能。（宏碁資訊提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年台灣體育越發興盛，宏碁旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）持續深化運動賽事相關科技應用服務，該公司指出，其「雲智能票務系統」，更整合跨球類售票平台機制，為業界首推可為企業球團打造其專屬品牌售票網的服務，便於深化會員經營效益。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊的服務可串連運動賽事線上到線下的票務作業，協助企業建置專屬品牌跨球類售票平台，讓科技不僅能服務於票務運營，更可進一步擴大整合行銷活動與會員加值服務。

周幸蓉也說，雲智能票務系統能充分協助球團應用其產業發展所需的數位技術，未來更將藉由以AI驅動的數據價值，提升球團精準行銷策略，透過經營運動售票生態圈，打造良性循環的生態系統。

宏碁資訊說明，「雲智能票務系統」解決方案能為球團經營者提供高度客製化的品牌服務，透過會員分級、線上到線下（O2O）行銷模式及多元優惠功能（如：門票折價券線上化、周邊商品優惠及合作店家折價券），全面提升會員忠誠度與黏著度，進一步豐富會員附加價值。

宏碁資訊指出，憑藉在售票領域的多年成功部署經驗，提供企業與球團經營者，基於雲端的一站式售票平台服務，包含uTiki 雲票務平台、跨球類整合售票平台和零接觸智能通關機，結合後端智能管理系統，累積會員經營經驗。

未來，該平台將導入AI應用，提供球團經營者智慧客服系統需求，為球迷提供個性化推薦，延伸消費體驗，提升管理收益。協助企業與球團簡化營運流程、洞察數據價值，提供消費者最佳的購票體驗與會員客製化功能。

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