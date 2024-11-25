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賀台灣棒球奪世界冠軍 餐飲業好康一次看

2024/11/25 14:34

賀台灣棒球奪世界冠軍 餐飲業好康一次看賀台灣隊拿下史上首座棒球世界冠軍，餐飲業和食品業皆祭出優惠同賀。（金色三麥提供）
（提醒您，飲酒過量，有礙健康）

〔記者楊雅民／台北報導〕 賀台灣隊拿下史上首座棒球世界冠軍，餐飲業和食品業皆祭出優惠同賀。金色三麥即日起至11月27日，祭出內用消費招待每人1杯500ml精釀啤酒，一起用金色三麥世界冠軍啤酒，致敬世界棒球冠軍。

王品集團旗下夏慕尼即日起至11月29前戴上棒球帽來店消費2客套餐，並拍照打卡上傳個人社群且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻，消費4客就送2隻。

就饗鐵板燒，即日起至30日止，內用打卡就饗挺台灣，消費2客單人套餐招待經典台味海味蝦仁煎。

支持台灣棒球的「乾杯燒肉居酒屋」創辦人平出莊司，與「焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO」執行長洪俊宏，於冠軍賽前即約定好奪冠一同歡慶的約定，南北燒肉全台共25間店舖即日起聯手，11月25日至12月1日祭出限期1週「酒類半價」舉杯歡慶活動，一同狂歡TAIWAN NO.1榮耀時刻 。

肯德基即日起至11月30日祭出使用優惠代碼「40586」購買6塊咔啦脆雞+6蛋撻，即享限時優惠價333元； 使用優惠代碼「40633」購買咔拉雞腿堡只要加10元再送1個堡。

「PK雙饗卡APP」至11月30日只要登入APP，不需消費即可參加「登入抽iPhone16」活動，簽到還可加碼領紅包。達美樂即日起至12月1日祭出外帶買大送大再送可樂；必勝客即日起至12月2日個「個人超值自由點」只要99元； 平日單點大比薩最低只要199元；和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞等熱門口味大比薩活動期間單點也只要299元。

路易莎咖啡26日起連續3天祭出「第2杯飲品半價」的優惠；Louisa Bakery路易莎麵包坊同步推出限時優惠，凡購買3件麵包，即可享「買3送1」的優惠。

85℃即日起至11月30日，祭出會員至8５Cafe APP，以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶（中杯）買1送1券」，免費請會員喝第2杯，每名會員限領一張，限量1萬張，兌換期限即日起至12月20日止；即日起至12月25日主題款三角形切片蛋糕，第2件8折。

長期支持台灣棒球發展的大黑松小倆口，11月26日全省直營門市及官網祭出購買牛軋餅禮盒買1送1（店內售完為止，不接受訂單）。

王座餐飲旗下品牌11月26日至28日期間，每天11點至20點憑「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」、「段純貞」、「大阪王將」、「橋村炸雞」官方粉絲團的慶祝活動貼文截圖，或是前往門市用餐，結帳時說出通關密語「台灣奪金牌」 ，2人用餐就能享9折、3人以上用餐享85折優惠（限內用，含美食街）。大阪王將（林口三井店/台北農安街店/台中Lalaport店）不適用本活動；段純貞新竹門市（武陵/竹北/建功）不適用以上優惠。

（提醒您，飲酒過量，有礙健康）

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