名師解盤》黃文清：台積電休兵 中小型電子接棒

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股呈現上漲的格局，雖然台積電呈現休息的狀態，不過在中小型的電子股方面表現相當的強勢，包括像是光通訊的族群、上游IC設計，尤其以高速傳輸相關IC設計表現特別的強。整體來看，受到AI趨勢沒有改變的情況之下，相關零組件的營收獲利的成長動能持續，也反映到它今天股價的強勢上面。

另外，跟權值相關的集中在下游的AI伺服器的個股，尤其我們看到即便是NVIDIA財報在整個展望上面，市場並沒有看到一個令人驚豔的股價表現，但是基本面的趨勢沒有改變的情況之下，我們也看到實際上AI伺服器的族群表現，始終還是穩穩帶動大盤，再往上攻堅的重要的功臣。

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所以，從指數的角度來看的話，上週五季線獲得支撐，那短線上股價又開始往上攻，不過整體的線型仍舊維持一個三角型收斂的一個狀態，也就是大約在這個禮拜過後，下個禮拜慢慢地整個行情才有機會更明朗化。

那整個趨勢來講，沒有改變的情況之下，雖然川普1月20就任的風險，大家認為他政策面的壓力還是會存在，但是反映過這樣一個負面的因素，同時年度的展望的行情還是在中小型的個股上面有機會期待，所以整體而言，台股維持一個震盪盤堅的格局，但因為大環境風險存在的情況之下，它區間的這個格局，我想可能會相對是受到限制。

所以，以具有題材的類股跟個股，包括AI相關的題材，還是可以留意的。同時新的族群，像是今天的IC設計、高速傳輸相關這些所謂的高價股；第二個，像是在AI相關的零組件、通訊相關的這些部分的個股，我想都是可以去琢磨參考。跟指數相關的，還是集中在先進製程、晶圓代工，包括像是在所謂的CoWoS先進封裝的設備，以及所謂的AI伺服器終端的產品開始出貨、樣本提升的這些個股。

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