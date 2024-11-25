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韓企在中遇困境急「脫身」 投資額大減78％

2024/11/25 14:30

中國國貨消費升溫，加上內需不振等因素，南韓企業在中國市場面臨困境。（示意圖，彭博）中國國貨消費升溫，加上內需不振等因素，南韓企業在中國市場面臨困境。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國企業競爭力不斷增強、中國國貨消費熱潮持續升溫，加上內需不振等因素，南韓企業在中國市場面臨困境，紛紛選擇退出或縮小經營規模。一名業內人士表示，中國內需市場「以量取勝」時代已結束，韓企尋求能實現「厚利低銷」的盈利模式。

南韓《韓聯社》報導，在LG集團和SK集團出售北京總部大樓之後，韓國面板大廠LG顯示（LG Display）今年9月以2兆韓元（約新台幣429億元）的價格將廣州的液晶顯示器工廠出售給當地企業，標誌著韓企全數撤出中國電視機液晶顯示器市場。

另外，三星電子2019年關閉在中國最後一家智慧型手機工廠，即廣東惠州工廠；原本在中國擁有五個生產基地的現代汽車，目前只剩兩個，北京第一工廠、重慶工廠已經出售，常州工廠也已停工待售；起亞則關閉一家位於鹽城的工廠。

此外，樂天集團在2017年「薩德反飛彈系統」（THAAD）風波發酵之後，在中國市場遭受嚴重打擊，如今僅存的成都「樂天聖苑」綜合體項目（商辦開發區）也將被出售。待項目完全出售後，在中國經營30多年的樂天將完全撤出中國市場。化妝品方面，愛茉莉太平洋旗下品牌部分已撤出，愛茉莉太平洋中國法人今年第三季度銷售額大減42%，虧損300億韓元（約新台幣6.4億元）。

南韓對中國直接投資額去年驟減78%，僅18.7億美元（約新台幣600億元）。南韓對外經濟政策研究院分析指出，中國勞動力成本上升、外商投資優惠減少等經營環境惡化，導致韓企將投資重心轉向其他地區。在中國企業發起「廉價產品攻勢」、內需短期內難以復甦的情況下，在一些競爭激烈的行業，進行業務結構調整和「脫中」的壓力將持續存在。其中，中企不斷提升市場競爭力是對韓企最大的威脅。

一名業內人士表示，中國內需市場的「以量取勝」時代已經結束，韓企要進行結構調整，尋求能實現「厚利低銷」的盈利模式。

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