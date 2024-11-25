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救iPhone銷量 蘋果CEO庫克訪中：非常重視中國合作夥伴

2024/11/25 13:42

蘋果公司執行長庫克今年第三次訪問中國。（資料照，法新社）蘋果公司執行長庫克今年第三次訪問中國。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，美國蘋果公司執行長庫克25日現身在北京的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，當記者詢問「你如何評價蘋果在中國的合作夥伴呢」，庫克則回答「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。

報導指出，蘋果公司在現場的展覽牌顯示，公司的200家主要供應商中，有超過80%在中國生產。

事實上，這是庫克今年第三次訪問中國，也是首次到訪中國國際供應鏈促進博覽會，前兩次分別是3月訪問上海期間，會見了主要供應商，並開設了一家新的蘋果專賣店，10月與中國工業部門領導人會面，尋求促進iPhone在中國市場的投資和銷售。

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會將於11月26日至30日舉辦，開幕式上將有1000多名中外政商界代表出席，海外參展商比例從首屆的26%上升到32%，其中歐美參展商佔海外參展商的比例達到50%，世界500強和行業龍頭企業佔參展企業的比例超過60%。

日前，市場研究公司Counterpoint Research發布報告指出，今年雙11購物節期間，蘋果iPhone在中國的銷量比去年同期下降兩位數百分比，這顯示該產品面臨激烈的市場競爭壓力，尤其是來自華為的挑戰。

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