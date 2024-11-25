驚！美國面額20美元金幣 拍賣會上以144萬成交

美國1870年「雙鷹」金幣面額為20美元，在拍賣會上以144萬美元售出。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

1870年雙鷹金幣的另一面。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕好貴！美國1849年之前鑄造的金幣，最高面額為10美元（約新台幣325元），但加州淘金熱帶來充足的黃金供應，1870年生產了20美元（約新台幣650元）面額的「雙鷹」金幣，如今在拍賣會上以144萬美元（約新台幣4680萬元）售出。

據《美聯社》報導，美國硬幣拍賣行Stack's Bowers Galleries表示，這批雙鷹幣當時在內華達州卡森城鑄造了3789枚，估計目前僅剩下40至50枚還流傳於世。

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拍賣行硬幣歷史專家克拉列維奇（John Kraljevich）表示，這枚金幣上次進入市場還要回到1986的拍賣會，當時以2.31萬美元（約新台幣75萬元）賣出，在將近30年後重新回到人們的視線當中，因此引起了不少關注。

按照專業硬幣分級服務公司（Professional Coin Grading Service）的鑑定，該金幣被評為同款硬幣中「最佳」等級，不過成交價最後並未達到預估的200萬美元（約新台幣6500萬元）。

2021年11月，另枚同樣是「最佳」等級的1870年雙鷹金幣，在拍賣中以162萬美元（約新台幣5263萬元）售出。這款金幣若從本身的黃金價值來看，換算約2600美元（約新台幣8.44萬元）。

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