晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

驚！美國面額20美元金幣 拍賣會上以144萬成交

2024/11/25 10:30

美國1870年「雙鷹」金幣面額為20美元，在拍賣會上以144萬美元售出。（美聯社）美國1870年「雙鷹」金幣面額為20美元，在拍賣會上以144萬美元售出。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

1870年雙鷹金幣的另一面。（美聯社）1870年雙鷹金幣的另一面。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕好貴！美國1849年之前鑄造的金幣，最高面額為10美元（約新台幣325元），但加州淘金熱帶來充足的黃金供應，1870年生產了20美元（約新台幣650元）面額的「雙鷹」金幣，如今在拍賣會上以144萬美元（約新台幣4680萬元）售出。

據《美聯社》報導，美國硬幣拍賣行Stack's Bowers Galleries表示，這批雙鷹幣當時在內華達州卡森城鑄造了3789枚，估計目前僅剩下40至50枚還流傳於世。

拍賣行硬幣歷史專家克拉列維奇（John Kraljevich）表示，這枚金幣上次進入市場還要回到1986的拍賣會，當時以2.31萬美元（約新台幣75萬元）賣出，在將近30年後重新回到人們的視線當中，因此引起了不少關注。

按照專業硬幣分級服務公司（Professional Coin Grading Service）的鑑定，該金幣被評為同款硬幣中「最佳」等級，不過成交價最後並未達到預估的200萬美元（約新台幣6500萬元）。

2021年11月，另枚同樣是「最佳」等級的1870年雙鷹金幣，在拍賣中以162萬美元（約新台幣5263萬元）售出。這款金幣若從本身的黃金價值來看，換算約2600美元（約新台幣8.44萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財