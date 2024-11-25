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狂賀台灣棒球隊奪下首座世界冠軍 4家超商優惠加碼

2024/11/25 07:58

狂賀台灣隊奪下首座棒球世界冠軍，4家連鎖超商優惠加碼。（統一超商提供）狂賀台灣隊奪下首座棒球世界冠軍，4家連鎖超商優惠加碼。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕狂賀台灣隊奪下首座棒球世界冠軍，4家連鎖超商喊出促銷優惠「激動加碼」。

7-ELEVEN OPENPOINT 會員11月25日至26日全店商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每個會員上限贈200點，全台限量4000萬點。

11月25日早上9點至26日行動隨時取限時開賣 ，京都豆皮壽司、加賀屋-鮮蔬魚肉湯泡飯/酒蒸蛤蜊烤飯糰單件88折。CITY系列濃萃美式、大杯精品馥芮白買2送2、黑糖珍珠撞奶買2送1。

門市11月25日早上9點至26日優惠活動思樂冰大杯全口味買1送1，25日雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋全口味買1送1。

全家便利商店25 日10點至23點59分隨買跨店取經典拿鐵（特大杯）、特濃美式（大杯）、可口可樂435ml、百事可樂600ml、礦物質強氣泡同品項買1送1。FamiCollection氣泡水/檸檬氣泡水任選買1送1、星太郎勁辣超寬條餅買2送2、mini可樂果買2送1。

11月25日前至萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，萊爾富將祭出免費樂法茶飲。

萊爾富11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café 特大杯全品項（不同價者以2件5折計算）、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。

OKmart 即日起至12月4日連續10天日本經典零食大集合，森永、明治、雷神、UCC、喬亞全到齊，指定品項第2件6折。明治巧克力1次購買4件指定品項，送「明治經典片裝隨身筆記組」；OKchoice 爆米花兩種口味任選3件只需99元；OKCAFE x 茗京萃「護嗓熱飲」聯名價只要39元。

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