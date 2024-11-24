認中國市場「忽視品質」是通病 中企業家嘆：一個比一個傻

于東來日前指出，中國很多企業家發展不好，是忘記了產品的價值、企業的價值，忽視了品質。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國網紅超市「胖東來」創辦人于東來日前在一場直播活動中分享公司的發展理念，他指出，中國很多企業家，包括零售業、商業、甚至製造業會發展不好，是因為盲目地只跟行業比，忘記了產品的價值、企業的價值，忽視了品質。

根據中國《澎湃新聞》報導，于東來指出，中國的超市行業跟國際同行比「差得太遠了」，「不是若干年的問題，是很久很久的問題」，他表示這之間的差距不只是技術的問題，還有思想的問題。胖東來現在只要能做到真誠，商品不一定是完美的，最起碼不能讓顧客失望，讓顧客受到經濟損失。

請繼續往下閱讀...

于東來進一步指出，中國的許多企業家，包括零售業、商業甚至製造業發展不好，是因為沒有「淨」下心，「盲目地只跟行業比，怎麼把企業的銷售額做好、市場做好？忘記了產品的價值、企業的價值，忽略了品質」，會讓企業走向不歸路。

談到目前中國企業家的現況，于東來直言，「中國企業家就急，現在包括電商、汽車，哪個像企業家，都像奴隸一樣。整天就比我今年比你賣了多少，一個比一個牛，其實一個比一個傻。」

報導還提及，于東來在直播時表示，中國企業家當下就是要提高自己的商品品質，不要再去用低價拉攏人，那是坑人，是不道德的，一定是要品質好、價格合理。此外，用心把企業經營好，不要盲目發展，沒有能力就少開幾家店，生存是不成問題的。他說到「很多企業家一有錢，想的就是擴張，盲目擴張會造成各方面的隱患，任何一個隱患都會讓你非常辛苦，甚至遭遇滅頂之災，或者失去尊嚴。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法