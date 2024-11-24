俄烏戰火越演越烈 金價再飛越每盎司2700美元大關

俄烏戰爭增溫帶動避險需求，金價再奔每盎司2700美元大關之上。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕烏克蘭向俄羅斯本土發射長程飛彈、俄國總統普廷宣布放寬核武使用條件，俄烏戰爭愈演愈烈，避險需求帶動金價逆勢走高，黃金現貨價格迅速大漲、來到每盎司2700美元之上，不少投資人跌破眼鏡。

法人分析，自川普當選以來，由於政策偏向通膨增溫，市場逐漸調整降息預期，CME FedWatch Toll顯示至明年底僅剩3碼空間，漲多的黃金理應受壓，且根據花旗集團以1976年以來12次總統大選的統計，選後3個月黃金上漲機率僅25%、平均報酬-3%，不確定性降低使黃金易跌難漲。

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不過，法人也說，時間拉長可能有不一樣的結果，根據川普的言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，對黃金多屬有利，觀察前一次川普總統任期，標普高盛黃金ER指數走勢合計漲幅達39.53%，也驗證川普交易對金價的正面貢獻。

然而，俄烏戰爭持續增溫，法人提醒，目前變數過多、訊息不明朗，且金價累積漲幅已高的情況下可能造成短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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