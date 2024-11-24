德前總理梅克爾：川普受馬斯克影響 釀巨大疑慮

特斯拉執行長馬斯克是共和黨總統參選人川普最大的支持者之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕德國前總理梅克爾（Angela Merkel）對於億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在川普（Donald Trump）政府中扮演「過大角色」表示深切擔憂，認為這種密切的政商聯繫構成巨大疑慮。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（法新社）

綜合媒體報導，梅克爾日前接受德媒《明鏡周刊（Der Spiegel）》採訪時指出，政治的任務最終是要在公眾與強有力人士的不同利益之間求取平衡。但若這個最後手段受到企業的影響過大，無論是透過資本力量還是科技的能力，這將對所有人構成前所未有的挑戰。

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梅克爾舉川普日前任命馬斯克領導政府效率部（Department of Government Efficiency）為例，認為該項任命有很大問題，稱「如果像他（馬斯克）這樣的人擁有60%的太空軌道衛星，那麼除了政治疑慮之外，這也將成為我們的巨大擔憂」。

梅克爾還表示，川普的勝選令她滿懷悲傷，稱「若一名從政者容不下雙贏，那麼這對多邊主義來說是一項非常艱鉅的任務。

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