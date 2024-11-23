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蘇姿丰讚：每款AMD產品都經過這國團隊

2024/11/23 17:21

超微執行長蘇姿丰表示，印度對於AMD所做的一切都至關重要。（彭博資料照）超微執行長蘇姿丰表示，印度對於AMD所做的一切都至關重要。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）執行長蘇姿丰在接受印度《經濟時報》採訪時表示，每款AMD產品都經過印度團隊，當地技術生態系統是成長最快的。

超微將在印度建造兩台超級電腦，蘇姿丰表示，印度對於我們在AMD所做的一切都至關重要。我們在印度有超過8000名員工，約占我們全球員工隊伍的25%。印度在每個細分市場打造每一款產品，包括資料中心、個人電腦或嵌入式業務，都經過印度這裡的團隊。

她指出，超微正在印度建造幾台令我們感到自豪的超級電腦，無論從業務還是人才成長的角度來看，這對超微來說都是一個關鍵領域。

超微去年承諾在五年內在印度投資4億美元用於研發，考慮到正進行的投資和創新的速度和步伐，很可能會更快實現這一目標。

蘇姿丰來到班加羅爾為超微的Technostar園區第二期計畫揭幕，這是超為在全球最大的園區。在過去三年裡，員工人數增加了一倍。她讚美印度科技生態系統是世界上成長最快、最令人興奮的地區之一。

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